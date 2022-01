Obyvatelia Pekingu neuvidia naživo ZOH a sú sklamaní, do hľadísk športovísk sa dostanú iba vybrané skupiny

Neprinesie to taký zápal

Účastníci vstúpia do bubliny

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Obyvatelia hlavného mesta najľudnatejšej krajiny sveta sú sklamaní, že naživo nebudú môcť sledovať súťaže na februárový ZOH 2022 . Čínsky Peking bude vrcholné podujatie v zimných športoch hostiť od 4. do 20. februára, no do hľadísk jednotlivých športovísk sa na základe rozhodnutia organizátorov dostanú len "vybrané" skupiny.Ako dôvod takého kroku uviedli Číňania lepšiu pozíciu v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19. Napriek sklamaniu však obyvatelia Pekingu chápu, že opatrenia sú potrebné, aby sa krajina nedostala do problémov v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Omnoho skôr už padol verdikt, že na ZOH 2022 do Číny nemôžu prísť fanúšikovia zo zahraničia."Bol som aj na OH 2008 a teraz je smola, že počas ZOH nesmieme ísť na športoviská. Áno, súťaže môžeme sledovať naživo v televízii, no nikdy to neprinesie taký zápal ako priama účasť v hľadisku," povedal 38-ročný Čchen Lin, ktorý chcel osobne sledovať súťaže v rýchlokorčuľovaní.Peking je prvou lokalitou na svete, ktorá bude dejiskom letnej aj zimnej olympijskej edície. "Zimné hry v krajine nepútajú až takú pozornosť, ako to bolo pred viac ako dekádou pri letných. Môže za to aj pandémia," doplnil.Dôchodkyňa Wang Šao-lan, ktorá sa venuje amatérskej fotografii a počas OH 2008 bola dobrovoľníčkou, verila, že počas ZOH dostane šancu zachytiť zaujímavé okamihy svoji fotoaparátom a "byť toho súčasťou". "Teraz, keď všetko prebehne v uzavretých okruhoch, takú šancu mať nebudem. Je to škoda," poznamenala na margo toho, že účastníci ZOH budú úplne odizolovaní od obyvateľov krajiny.Čína sa od začiatku pandémie vyhýba masové šíreniu ochorenia COVID-19 a nemusela pristúpiť k celoštátnym lockdownom, napriek tomu aj v súčasnosti funguje v istej forme obmedzenia života a pravidelného plošného testovania približne 20 miliónov osôb naprieč rôznymi regiónmi krajiny.ZOH v Pekingu sa začnú 4. februára iba niekoľko dní po oslavách nového roka podľa čínskeho lunárneho kalendára. Všetci účastníci musia po príchode do krajiny vstúpiť do tzv. bubliny, v ktorej ich čaká testovanie na dennej báze.Na ZOH síce môžu cestovať aj nezaočkovaní športovci, pri vstupe do krajiny však musia podstúpiť povinnú trojtýždňovú karanténu. V praxi to znamená, že aj v prípade príchodu do Pekingu v týchto dňoch sa z karantény dostanú až počas súťaží pod piatimi kruhmi. Viacerí športovci, ktorí sa nechcú alebo nemôžu zaočkovať proti koronavírusu, sú preto už v Číne.