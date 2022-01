Pozrite si, v čom sa predstavia naši olympionici na ZOH. Kolekciu oblečenia testovali Žampovci v tatranských podmienkach (foto)

Kolekciu testovali v Tatrách

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský olympijský tím predstavil kolekciu oblečenia pre zimné olympijské hry v Pekingu , ktoré sa v metropole Číny začnú už 4. februára a potrvajú ďalších šestnásť dní. Slovenskú výpravu oblečie 4F, generálny partner Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorý sa pri tvorbe kolekcie inšpiroval arktickými podmienkami aj slovenským folklórom. Informuje o tom tlačová správa SOŠV."Hlavnú inšpiráciu pre oblečenie na zimné olympijské hry v Pekingu sme našli v arktickej expedícii, pre ktorú sú charakteristické ľadovce, ďaleké himalájske túry či extrémne poveternostné podmienky,” prezradila spoločnosť 4F, ktorá vytvorila kolekciu aj pre paralympijskú výpravu SR pre jej účinkovanie na ZPH v Pekingu 2022.Skôr ako olympionici odcestujú na Misiu Peking do ďalekej Ázie, rozhodli sa kolekciu otestovať v extrémnych tatranských podmienkach. Výzvu Slovenského olympijského a športového výboru prijali lyžiari Adam a Andreas Žampovci, ktorých tatranská lanovka vyviezla na slnkom zaliate, ale poriadne mrazivé Skalnaté pleso."Oblečenie sme na sto percent otestovali na Skalnatom plese, kde fúkal pravý tatranský vietor. Som pripravený na Misiu Peking,” skonštatoval v nadmorskej výške 1 751 metrov Adam Žampa, pre ktorého budú pekinské hry už tretími v kariére. Jeho výkonnostnými vrcholmi sú zatiaľ piate a šieste miesto zo superkombinácie, resp. slalomu zo ZOH 2014 v Soči.Nadšenie z kolekcie neskrýval ani mladší z bratov Andreas Žampa, pre ktorého sú pekinské hry taktiež tretie, na ktorých sa zúčastní: "Kolekcia oblečenia je funkčná a bola otestovaná v extrémnych podmienkach, čím sme si potvrdili, že sa nemusíme obávať o komfort ani v Pekingu, kde nás čakajú veľké mrazy. Verím, že nám prinesie šťastie a všetci slovenskí športovci dosiahneme čo najlepšie výsledky.”Paleta farieb na oblečení pre Peking 2022 je založená na prírodných odtieňoch skál a piesku (bežová), priezračných horských jazier (tmavomodrá) a sviežeho horského vzduchu (modrá)."Napriek čistým formám, ktoré sme podčiarkli matným povrchom a pestrými textúrami na textíliách, sme sa v rámci kolekcie zamerali na inteligentné vrstvenie a modulárne kúsky. Každý športovec bude vybavený oblečením, ktoré si môže obliecť vrstvu po vrstve podľa jeho potreby a aktuálnych poveternostných podmienok,” dopĺňa 4F.Neoddeliteľnou súčasťou olympijskej kolekcie pre slovenskú výpravu v Pekingu sú ornamenty s čatajským vzorom. Jemný kvetinový vzor, inšpirovaný malebnou slovenskou obcou Čataj, zdobí takmer každý kus oblečenia, nevynímajúc doplnky ako pletené palčiaky či čiapky."Som veľmi rada, že sa nám podarilo vytvoriť kolekciu, ktorá spĺňa všetky atribúty kvalitného a funkčného oblečenia do mínusových teplôt. Verím, že rovnaký pocit budú mať i naši olympionici a vďaka detailom so slovenským ľudovým motívom sa v ňom budú cítiť ako doma aj v ďalekom v Pekingu,” vyjadrila sa riaditeľka marketingu SOŠV Kristína Czuczová.