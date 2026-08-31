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31. augusta 2026

Elfriede Jelineková kritizuje zaberanie pôdy v Pásme Gazy a Predjordánsku izraelskými osadníkmi


Tagy: Izraelská vláda Izraelskí osadníci Nobelova cena za literatúru Palestínsky štát

Rakúska nositeľka Nobelovej ceny za literatúru tvrdí, že súčasný vývoj znemožňuje vznik palestínskeho štátu a varuje pred etnickými čistkami. Spisovateľka Elfriede Jelineková odsúdila ...



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bez nazvu 361 31.8.2026 (SITA.sk) - Rakúska nositeľka Nobelovej ceny za literatúru tvrdí, že súčasný vývoj znemožňuje vznik palestínskeho štátu a varuje pred etnickými čistkami.


Spisovateľka Elfriede Jelineková odsúdila „zaberanie pôdy“ na Západnom brehu Jordánu, v Pásme Gazy a Jeruzaleme a vyhlásila, že hovoriť za súčasných okolností o dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu je podľa nej „lož“.

V texte s názvom V zasľúbenej krajine, ktorý zverejnila na svojej webovej stránke, Jelineková kritizovala diskusie o palestínskom štáte, „akoby sa nevedelo, že na súčasnej ceste nikdy nemôže vzniknúť“.

„S touto nevyslovenou lžou sa však rúca aj samotné myslenie; triešti sa o okolnosti, o zaberanie pôdy“ na Západnom brehu, v Gaze a Jeruzaleme, napísala 79-ročná autorka.

Trumpovo a Kushnerovo myslenie


Jelineková zároveň vyjadrila obavy z možných „etnických čistiek“, pretože podľa nej „tam, kde chýba pôda, strácajú význam aj samotní ľudia“.

Spomenula tiež plány na budúcnosť palestínskeho územia, ktoré by podľa nej mohli znamenať vznik „možno slávneho letoviska priamo z hláv Trumpa a Kushnera. Americký prezident Donald Trump v minulosti označil Pásmo Gazy za „krásny kus nehnuteľnosti“.

Spisovateľka, ktorej židovský otec prežil holokaust, zároveň pripomenula svoju „lásku k židovskému štátu, ktorý prijal aj niekoľkých mojich predkov“. Zdôraznila však, že historické skúsenosti by nemali brániť kritike súčasnej izraelskej politiky.

Jelineková žiada sankcie


Jelineková vyzvala Európsku úniu (EÚ), aby zaviedla sankcie v súvislosti s násilím izraelských osadníkov voči Palestínčanom a zaberaním pôdy.

Izrael začal vojenskú operáciu v Pásme Gazy po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. Jelineková už v minulosti izraelskú vojnu v Gaze kritizovala.

Elfriede Jelineková získala Nobelovu cenu za literatúru v roku 2004. Rakúsko patrí v rámci EÚ medzi najvýraznejších podporovateľov Izraela.


Zdroj: SITA.sk - Elfriede Jelineková kritizuje zaberanie pôdy v Pásme Gazy a Predjordánsku izraelskými osadníkmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelská vláda Izraelskí osadníci Nobelova cena za literatúru Palestínsky štát
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