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25. septembra 2026

Elitné európske ligy po kríze okolo investičného plánu žiadajú reformu FIFA


Tagy: I. bundesliga La Liga Premier League Serie A

Zástupcovia Premier League, La Ligy, Serie A a I. bundesligy vyzvali na zásadnú reformu riadenia FIFA. Štyri elitné európske futbalové ligy - anglická Premier League, španielska La Liga, talianska Serie A ...



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france_soccer_fifa_meeting_14522 8dcdeaa997a040949a80a8bbfdea122a 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Zástupcovia Premier League, La Ligy, Serie A a I. bundesligy vyzvali na zásadnú reformu riadenia FIFA.


Štyri elitné európske futbalové ligy - anglická Premier League, španielska La Liga, talianska Serie A a nemecká I. bundesliga - v piatok vyzvali na reformu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Tá sa sa ocitla v kríze po odhalení plánu na vytvorenie komerčnej spoločnosti FIFA Forward Enterprise (FFE) otvorenej pre súkromných investorov, ktorý bol napokon stiahnutý.

"Zásadná reforma riadenia je nevyhnutná na obnovenie jasných ústavných hraníc vo FIFA, vrátane dôvery, že individuálne disciplinárne záležitosti zostanú jasne izolované od politického zasahovania. Hovoríme spolu ako zakladajúci členovia organizácií European Leagues a World Leagues Association, pretože chápeme, ako neustále expanzívne aktivity FIFA ovplyvňujú všetkých," uviedli zástupcovia súťaží v stanovisku, ktoré dostala aj agentúra AFP.

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Vyhlásenie prišlo niekoľko dní po tom, čo sa prezident FIFA Gianni Infantino stal terčom kritiky po tom, čo navrhol "konzultácie" so zväzmi o reforme riadenia organizácie. "Prezident FIFA uznal potrebu reformy, no nestačí len povrchová zmena procesov po FFE," skonštatovali ligy, ktoré projekt označili za "jedno z najväčších zneužití moci v histórii FIFA."

Napriek kritike sa ligy vyhli obvineniu iba Infantina. "Problém riadenia FIFA presahuje úlohu jednej osoby," zdôraznili. Navrhovaná je tvorba trvalého orgánu zastupujúceho národné asociácie, ligy, kluby a hráčov, z mužského aj ženského futbalu. "Tento nový orgán musí byť plne informovaný o pripravovaných iniciatívach a hrať významnú úlohu v rozhodovacích procesoch FIFA," dodali.

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Podľa nich by každá významná iniciatíva FIFA mala začať jasným zdôvodnením, s podkladmi a nezávislým hodnotením, zverejneným pred rozhodnutím a zohľadňujúcim vplyv na hráčov, kluby, ligy, fanúšikov a rozvoj futbalu. Ligy tiež požadujú zachovanie úlohy FIFA ako regulátora a strážcu hry oddelene od jej komerčných aktivít.

Vyhlásili výzvu na kandidátov do prezidentských volieb FIFA, aby akceptovali ich princípy "v prvých 100 dňoch nasledujúceho mandátu". Zatiaľ je jediným oficiálnym kandidátom na marcové voľby Infantino, prihlasovanie kandidátov sa skončí 18. novembra.

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V auguste UEFA, spolu s konfederáciami Ázie a Severnej a Strednej Ameriky adresovali ostro kritický spoločný list voči Infantinovi, zdôrazňujúc, že "vedenie vo futbale nie je vlastníctvom a nie je o držaní alebo požadovaní moci".

Infantino však má aj podporu: stoja za ním organizátor MS 2034 Saudská Arábia, Africká futbalová konfederácia (CAF) aj Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL).


Zdroj: SITA.sk - Elitné európske ligy po kríze okolo investičného plánu žiadajú reformu FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: I. bundesliga La Liga Premier League Serie A
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