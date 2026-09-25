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25. septembra 2026
Niekdajší anglický reprezentant priznal, že ho v minulosti sexuálne napadol iný muž
Tagy: Sexuálne napadnutie
Andy Carroll sa po rokoch otvorene vyjadril o traumatickej skúsenosti z roku 2021. Anglický futbalový útočník Andy Carroll, ktorý v minulosti reprezentoval Anglicko a hrával v Premier League aj za FC ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Andy Carroll sa po rokoch otvorene vyjadril o traumatickej skúsenosti z roku 2021.
Anglický futbalový útočník Andy Carroll, ktorý v minulosti reprezentoval Anglicko a hrával v Premier League aj za FC Liverpool, Newcastle United či West Ham United, odhalil, že v roku 2021 bol sexuálne napadnutý mužom.
Vo svojej autobiografii "Owning it", v preklade Prevzatie zodpovednosti, opisuje, že útok sa odohral v jeho dome po tom, čo si pozval muža na návštevu na televízne sledovanie boxerského zápasu.
Páchateľ, ktorý bol priateľ Carrollovej bývalej partnerky, neskôr ho odsúdili na tri roky väzenia. Carroll má 37 rokov a pôsobí ako hráč a spolumajiteľ klubu z nižšej súťaže Dagenham and Redbridge. O spomenutej záležitosti sa verejnosť nedozvedela, keďže mal automaticky zaručenú anonymitou ako obeť sexuálneho napadnutia.
Incident sa udial v čase, keď Carroll spal. Po pokuse muža vniknúť späť do domu ho Carroll vyhodil a udrel. V knihe priamo priznáva: "Bol som sexuálne napadnutý, už som to povedal. Je desivé na to myslieť a predtým o tom vedelo len pár ľudí."
Rozhodnutie zahrnúť tento príbeh do knihy prišlo na poslednú chvíľu po rozhovoroch s jeho priateľkou Lou Teasdaleovou. "S Lou sme dlho diskutovali, či to do knihy dať, alebo nie. Vyhýbal som sa môjmu vydavateľovi tak dlho, že pravdepodobne myslel, že mám trému," priznal Carroll.
Dodal, že hovoriť o tom bolo strašidelné, no tento zážitok ho formoval rovnako ako všetky dobré veci v živote. "Ak moje rozprávanie pomôže aspoň jednému človeku, bude to stáť za to," uviedol futbalista.
Svedčiť na súde, kde bol útočník uznaný za vinného a zaradený do registra sexuálnych delikventov, pre Carrolla znamenalo "ponižujúcu, trápnu a absolútne hroznú" skúsenosť.
"Čo sa mi stalo, ovplyvnilo každý aspekt môjho života. Myslel som na to každý deň, čo mi sťažovalo sústredenie sa na čokoľvek iné, vrátane futbalu. Trauma z tohto zážitku neodznela," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Niekdajší anglický reprezentant priznal, že ho v minulosti sexuálne napadol iný muž © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový útočník Andy Carroll, ktorý v minulosti reprezentoval Anglicko a hrával v Premier League aj za FC Liverpool, Newcastle United či West Ham United, odhalil, že v roku 2021 bol sexuálne napadnutý mužom.
Vo svojej autobiografii "Owning it", v preklade Prevzatie zodpovednosti, opisuje, že útok sa odohral v jeho dome po tom, čo si pozval muža na návštevu na televízne sledovanie boxerského zápasu.
Páchateľa poznal
Páchateľ, ktorý bol priateľ Carrollovej bývalej partnerky, neskôr ho odsúdili na tri roky väzenia. Carroll má 37 rokov a pôsobí ako hráč a spolumajiteľ klubu z nižšej súťaže Dagenham and Redbridge. O spomenutej záležitosti sa verejnosť nedozvedela, keďže mal automaticky zaručenú anonymitou ako obeť sexuálneho napadnutia.
Incident sa udial v čase, keď Carroll spal. Po pokuse muža vniknúť späť do domu ho Carroll vyhodil a udrel. V knihe priamo priznáva: "Bol som sexuálne napadnutý, už som to povedal. Je desivé na to myslieť a predtým o tom vedelo len pár ľudí."
Rozhodnutie na poslednú chvíľu
Rozhodnutie zahrnúť tento príbeh do knihy prišlo na poslednú chvíľu po rozhovoroch s jeho priateľkou Lou Teasdaleovou. "S Lou sme dlho diskutovali, či to do knihy dať, alebo nie. Vyhýbal som sa môjmu vydavateľovi tak dlho, že pravdepodobne myslel, že mám trému," priznal Carroll.
Dodal, že hovoriť o tom bolo strašidelné, no tento zážitok ho formoval rovnako ako všetky dobré veci v živote. "Ak moje rozprávanie pomôže aspoň jednému človeku, bude to stáť za to," uviedol futbalista.
Svedčiť bolo ponižujúce
Svedčiť na súde, kde bol útočník uznaný za vinného a zaradený do registra sexuálnych delikventov, pre Carrolla znamenalo "ponižujúcu, trápnu a absolútne hroznú" skúsenosť.
"Čo sa mi stalo, ovplyvnilo každý aspekt môjho života. Myslel som na to každý deň, čo mi sťažovalo sústredenie sa na čokoľvek iné, vrátane futbalu. Trauma z tohto zážitku neodznela," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Niekdajší anglický reprezentant priznal, že ho v minulosti sexuálne napadol iný muž © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Sexuálne napadnutie
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