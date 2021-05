Ellen DeGeneresová po 19 rokoch ukončí svoju televíznu šou

Americká televízna moderátorka Ellen DeGeneresová sa rozhodla ukončiť svoju úspešnú zábavnú reláciu The Ellen DeGeneres Show, ktorá je na obrazovkách od septembra 2003. Posledný diel tohto denného programu je naplánovaný na jar budúceho roka.





"Ak ste kreatívny človek, musíte mať stále pred sebou nové výzvy. Hoci je táto šou skvelá a zábavná, pre mňa už jednoducho nepredstavuje výzvu," uviedla v stredu DeGeneresová pre časopis The Hollywood Reporter. Zdôraznila pritom, že avizovaný krok je výlučne jej vlastnou voľbou.The Ellen DeGeneres Show je zmesou zábavy, rozhovorov a príbehov o ľudských záujmoch. V Spojených štátoch ide o stabilný televízny program, a to napriek tomu, že jeho sledovanosť v uplynulých rokoch poklesla."Chcela som skončiť už po 16. sezóne, napokon sme sa dohodli na ďalších troch, pričom som vedela, že to budú moje posledné," vyhlásila 63-ročná DeGeneresová. Momentálne sa vysiela 18. sezóna; finálna 19. sezóna sa začne v septembri a skončí sa na jar 2022.Jubilejný, v poradí už 3000. diel tohto programu bol odvysielaný v apríli. Talkshow získala niekoľko desiatok cien Daytime Emmy Awards a viacero ocenení People's Choice Awards. Talkshow, nazývaná skrátene i ako Ellen, patrí na internetovej platforme YouTube medzi 50 najviac odoberaných platených kanálov.