Tesla prestala prijímať platby bitcoinmi

Americký výrobca elektromobilov Tesla prestal prijímať platby virtuálnou menou bitcoin necelé dva mesiace po tom, ako ich začal akceptovať. Oznámil to v stredu (12. 5.) riaditeľ spoločnosti Elon Musk a odôvodnil to obavami o životné prostredie.





Teslu znepokojuje prudko rastúce využívanie fosílnych palív pri ťažbe bitcoinov a transakciách, najmä uhlia, napísal Musk na sociálnej sieti Twitter.Cena bitcoinu sa po jeho oznámení prepadla o viac ako 10 %. Klesli aj ďalšie digitálne meny, ktoré však vo štvrtok počas obchodovania v Ázii získali späť svoje pozície.Použitie bitcoinu na nákup elektrických vozidiel spoločnosti Tesla bolo v rozpore s vystupovaním a reputáciou Muska ako ochrancu životného prostredia. Využil pritom svoju popularitu a postavenia jedného z najbohatších ľudí sveta na podporu kryptomien.Digitálne meny však už boli pod značným tlakom už pred vyhlásením Muska.Musk zároveň uviedol, že je aj naďalej obhajcom týchto mien. „Kryptomena je dobrý nápad na mnohých úrovniach a veríme, že má sľubná budúcnosť, ale nemôže to byť za takú vysokú cenu pre životné prostredie, “ napísal Musk vo svojom tweete.Tesla začala prijímať bitcoiny za nákup svojich elektromobilov v marci tohto roka. Spoločnosť predtým oznámila nákup bitcoinov za 1,5 miliardy USD (1,24 miliardy eur), čo bola obrovská podpora pre najstaršiu a najpopulárnejšiu digitálnu menu.Musk dodal, Tesla plánuje ukončiť tiež obchodovanie s bitcoinami, pokiaľ nedôjde k zlepšeniu pri využívaní energií pri ich ťažbe.Spoločnosť predala časť bitcoinov, ktoré nakúpila v predchádzajúcom štvrťroku, a zarobila takmer 100 miliónov USD.Ochranári už dlho kritizujú vysokú spotrebu energií pri tzv. ťažbe digitálnych mien. Týmto termínom sa označuje produkcia digitálnych mien prostredníctvom zložitých a energeticky náročných výpočtov.Podľa indexu spotreby energie spoločnosti Digiconomist, ročná uhlíková stopa bitcoinu je zhruba rovnaká ako Singapuru a jeho spotreba elektrickej energie je porovnateľná so spotrebou energie v celom Holandsku.Nie je jasné, prečo Musk až teraz poukázal na tento dlho známy problém. Stúpenci bitcoinu vrátane riaditeľa Twitteru Jacka Dorseyho tvrdia, že environmentálna stopa by sa mala z dlhodobého hľadiska zlepšiť rozšírenejším využívaním obnoviteľnej energie. Mnoho serverov, ktoré slúžia na rozsiahlu ťažbu bitcoinov sa však nachádza v krajinách s nízkymi nákladmi na energiu, ktorá často pochádza zo škodlivejších zdrojov.(1 EUR = 1,2118 USD)