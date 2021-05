Miss Slovensko 2021: Dvanásť finalistiek 26. ročníka Miss Slovensko pre rok 2021

Dvanásť finalistiek 26. ročníka Miss Slovensko pre rok 2021 médiám po prvý raz predstavil riaditeľ súťaže Michael Kováčik spolu s moderátorkou tlačovej konferencie Alexandrou Pavlovič Hinkovou. Od dnešného dňa sa tieto dievčatá uchádzajú o korunku Miss Slovensko 2021, pričom na to majú tri mesiace. Sú medzi nimi modelky, ale aj dievčatá, ktoré s modelingom zatiaľ vôbec neprišli do kontaktu. Hoci sú dievčatá z rôznych kútov našej krajiny úplne rozdielne, spája ich jeden sen – stať sa kráľovnou krásy. Táto túžba sa však naplní len jednej z nich a to počas finálového večera, ktorý sa uskutoční 7. augusta. V priamom prenose ho, ako každý rok, budeme vysielať v hlavnom vysielacom čase. ,,Verím, že to bude opäť skvelý tím. Tento rok bola v semifinále naozaj silná konkurencia, keďže sa nám prihlásilo oveľa viac dievčat ako v predchádzajúcich rokoch. Držím finalistkám palce a verím, že budú ďalšou posilou značky Miss Slovensko,“ povedal Michael Kováčik. Dvanásť finalistiek absolvovalo v uplynulých dňoch prvé oficiálne fotografovanie s renomovanou fotografkou Petrou Ficovou, užili si starostlivosť vizážistiek GOSH Copenhagen, hairstylistov z XOXO Body & Mind či mediálny tréning s Alexandrou Pavlovič Hinkovou

Riaditeľ súťaže na tlačovej konferencii predstavil médiám aj dve zaujímavé novinky týkajúce sa aktuálneho ročníka súťaže. Po pätnástich rokoch sa mení logo Miss Slovensko, pričom jeho autorkou je grafická dizajnérka Mikina Dimunová, ktorá stála aj za tým predchádzajúcim z roku 2006. ,,Ideovo je nosným motívom krivka, ktorá symbolizuje ladnosť a pohyb. Mojou hlavnou inšpiráciou bolo zostupovanie zo schodov, keď sa vyhlási meno finalistky a ona kráča a my sme všetci v napätí. Schody emočne symbolizujú očakávanie, poradie ale aj rebríček víťaziek,” hovorí Dimunová. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch venuje projekt Miss Slovensko výťažok z diváckeho hlasovania o titul EVA Miss Sympatia na dobročinné účely. Po neľahkých mesiacoch uplynulého roka, ktoré zasiahli celý svet, sa ho organizátori rozhodli venovať Lige za duševné zdravie, na prevádzku nonstop Linky dôvery Nezábudka. ,,Máme za sebou veľmi ťažký pandemický rok, počas ktorého si mnohí uvedomili, že na duševnom zdraví záleží viac, ako kedykoľvek predtým. Všetkým, ktorí sa boria s problémami, smútkom a nevedia nájsť východisko zo svojich problémov podávajú naši odborníci na Linke dôvery Nezábudka pomocnú ruku - nonstop a bezplatne,“ hovorí riaditeľ Ligy za duševné zdravie Martin Knut.