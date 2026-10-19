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19. októbra 2026

Nad Poľskom preletela päťtonová časť čínskej rakety, odborníci sledovali aj možné riziko pre Slovensko


Tagy: Vesmír

Raketu zachytila v nedeľu 18. októbra približne o 6:13 h SELČ sieť špecializovaných kamier Skytinel. Nad územím Poľska v nedeľu ráno preletel približne päťtonový stupeň čínskej nosnej rakety ...



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gettyimages 1352421850 676x423 19.10.2026 (SITA.sk) - Raketu zachytila v nedeľu 18. októbra približne o 6:13 h SELČ sieť špecializovaných kamier Skytinel.


Nad územím Poľska v nedeľu ráno preletel približne päťtonový stupeň čínskej nosnej rakety ZQ-2E, ktorého nekontrolovaný návrat do atmosféry sledovali európske vesmírne inštitúcie. Podľa poľského portálu Money.pl sa v súvislosti s možným dopadom úlomkov objavili upozornenia aj na Slovensku. Poľská vesmírna agentúra POLSA potvrdila prelet telesa, jeho prípadný dopad na slovenské územie však potvrdený nie je.

Raketu zachytila v nedeľu 18. októbra približne o 6:13 h SELČ sieť špecializovaných kamier Skytinel. Objekt sa podľa poľských médií pohyboval nad Poľskom z juhu na sever. Kamery ho zaznamenali najskôr v oblasti mesta Bielsko-Biała neďaleko slovenských hraníc, následne pokračoval smerom k pobrežiu Švédska.

Raketový stupeň s hmotnosťou asi 5 000 kilogramov


Podľa poľskej vesmírnej agentúry išlo o raketový stupeň s hmotnosťou približne 5 000 kilogramov, ktorý bol vypustený 14. októbra z čínskeho kozmodrómu Ťiou-čchüan. Objekt je vedený pod identifikátormi NORAD 101070 a COSPAR 2026-234L. Po splnení úlohy sa jeho ďalší pohyb stal predmetom sledovania pre očakávaný nekontrolovaný návrat do zemskej atmosféry.

Odborníci zo siete Skytinel podľa portálu Money.pl upozornili, že počas ranného preletu nad Poľskom sa teleso nachádzalo na vzostupnej časti svojej dráhy. V tejto fáze preto nepredstavovalo bezprostredné riziko dopadu na poľské územie. Situácia pri následnom zostupe však vyžadovala ďalšie sledovanie.

Možnosť dopadu častí rakety na Slovensku


Poľské médiá zároveň informovali, že slovenské spravodajské portály a miestni astronómovia upozorňovali na možnosť dopadu častí rakety na Slovensku. Vzhľadom na hmotnosť telesa sa predpokladalo, že niektoré jeho kovové súčasti by mohli prežiť prechod atmosférou. Takéto upozornenie však samo osebe neznamená, že úlomky na Slovensko skutočne dopadli.

POLSA pôvodne stanovila časové okno očakávaného návratu telesa do atmosféry na nedeľu medzi 5:55 a 16:03. Predbežný výpočet počítal s časom 10:59, pričom agentúra upozorňovala na možnú odchýlku viac ako päť hodín. Takáto neistota je pri nekontrolovanom návrate kozmických objektov významná aj pri odhadovaní miesta prípadného dopadu.

Poľská agentúra vo svojom oficiálnom oznámení potvrdila, že situáciu priebežne monitorovala a príslušné štátne orgány informovala podľa platných postupov. Zároveň vyzvala verejnosť, aby vychádzala z oficiálnych oznámení a nie z neoverených informácií šíriacich sa na internete.


Zdroj: SITA.sk - Nad Poľskom preletela päťtonová časť čínskej rakety, odborníci sledovali aj možné riziko pre Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vesmír
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