Embolo rozhodol duel proti rodnej krajine, jeho tréner si trúfa i na Brazíliu. Kamerun opäť prehral, riskuje antirekord

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Keď švajčiarsky útočník Breel Embolo v 48. minúte štvrtkového zápasu G-skupiny futbalových majstrovstiev sveta v Katare proti Kamerunu (1:0) dostal loptu za chrbát súperovho brankára, oslavne sa nerozbehol ako zvyčajne a tlmil emócie. Jeho srdce plesalo od radosti zo zásahu na svetovom šampionáte, no keďže pred 25 rokmi prišiel na svet v kamerunskej metropole Yaoundé, radosť nechcel dať najavo.„Som nesmierne hrdý na môj prvý gól na majstrovstvách sveta a taktiež na to, že sme zvíťazili. Sme radi, že sme do turnaja vstúpili víťazstvom,“ povedal Embolo pre oficiálny web Švajčiarskeho futbalového zväzu. Hráč AS Monako sa stal 29. švajčiarskym strelcom na scéne MS. Bol to jeho druhý gól na vrcholných podujatiach, skóroval i na vlaňajších majstrovstvách Európy v zápase proti Walesu (1:1).Švajčiari trojbodovým ziskom položili solídny základ pre ďalší priebeh turnaja. Do majstrovstiev sveta vstúpili už po šiesty raz za sebou buď triumfom alebo remízou. Naposledy v úvodnom zápase na svetovom šampionáte prehrali ešte v roku 1966 v Anglicku, keď nestačili na NSR (0:5). „Je to dobrý začiatok, splnili sme si svoju povinnosť,“ poznamenal Xherdan Shaqiri, ktorý Embolovi prihral na víťazný gól.Podľa trénera Murata Yakina podali Švajčiari „zrelý výkon“. „Mohli sme hrať trochu rýchlejšie. Proti Brazílii budeme musieť byť presnejší a efektívnejší. Bude to iný zápas, ale užijeme si to. Oddýchneme si a proti Brazílii budeme pripravení,“ poznamenal 48-ročný tréner.Kamerun prehral na majstrovstvách sveta ôsmy duel po sebe a hrozí mu, že vytvorí antirekord svetových šampionátov. Táto séria trvá od duelu s Nemeckom (0:2) na MS 2002 a v prípade, že prehrajú aj v ďalšom zápase proti Srbsku, vyrovnajú negatívny rekord MS v podaní Mexičanov.