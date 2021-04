Európa v južnom observatóriu odštartovala testy automatizovaného pozorovania asteroidov

Sieť automatizovaných teleskopov

Rizikový zoznam sledovaných objektov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.4.2021 - V Európskom južnom observatóriu (ESO) v utorok spustili nový teleskop, ktorý je súčasťou úsilia vytvoriť automatizovanú sieť na pozorovanie asteroidov predstavujúcich potenciálnu hrozbu pre Zem.Päťdesiatšesťcentimetrový teleskop v Observatóriu La Silla v Čile, známom aj ako TBT2, bude pracovať spolu s jeho identickým partnerom Cebreros v Španielsku. Teleskopy budú testovať, či je možné spozorovať rovnaký objekt vo vesmíre jedným zariadením a sledovať ho ďalším.Testy predchádzajú plánovanej sieti automatizovaných teleskopov, ktorú vyvíjajú ESO a Európska vesmírna agentúra (ESA). Projekt s názvom Flyeye bude monitorovať nočnú oblohu pre rýchlo pohybujúce sa objekty a označí také, ktoré by mohli byť hrozbou, aby ich vedci mohli ďalej skúmať. Prvý teleskop Flyeye by mali podľa plánov nainštalovať na budúci rok na Sicílii.V našej Slnečnej sústave je zaevidovaných viac ako 900-tisíc asteroidov a zhruba 25-tisíc má orbitu, ktorá ich privádza blízko k Zemi. ESA si vedie rizikový zoznam, na ktorom je viac ako tisícka takýchto dôkladne sledovaných vesmírnych objektov.V roku 2013 neďaleko ruského Čeľabinska dopadol meteorit, ktorý spôsobil stovky zranení v dôsledku odletujúceho skla a triesok. Hoci sú takéto incidenty zriedkavé, vedci tvrdia, že vo vesmíre existuje veľké množstvo takýchto nespozorovaných objektov, ktoré by mohli spôsobiť značné škody, ak by zasiahli obývané oblasti, pripomína agentúra AP.