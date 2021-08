Messi vraj mieri do Paríža a má zarábať viac ako Neymar

Messi má pripravenú trojročnú zmluvu

Parížania chcú udržať aj Mbappého

7.8.2021 (Webnoviny.sk) - Argentínsky futbalista Lionel Messi bude s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať v kariére v drese francúzskeho klubu Paríž St. Germain Odkedy doterajší zamestnávateľ 34-ročného hráča FC Barcelona vo štvrtok potvrdil definitívny „rozchod“ so svojou dlhoročnou ikonou, Parížania zaktivizovali kroky k tomu, aby získali 6-násobného najlepšieho svetového futbalistu do svojho „košiara“.Ako uvádza web španielskeho denníka Marca s odvolaním na francúzsky L'Equipe, Messi má v parížskom Parku princov pripravenú 3-ročnú zmluvu so sezónnym zárobkom 40 miliónov eur v čistom. Táto cifra je dokonca o päť miliónov vyššia ako pod Eiffelovkou poberá Messiho niekdajší spoluhráč z Barcelony - Brazílčan Neymar „Je to trochu menej, ako bol francúzsky klub ochotný ponúknuť v minulosti, ale spĺňa to požiadavky hráča a poskytuje mu to minimálne 2-ročný kontrakt. Stretnutie funkcionárov PSG a zástupcov hráča je naplánované na nedeľu,“ napísal L'Equipe.Blížiace sa spečatenie megatransferu načrtol na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter aj Khalid bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani, brat katarského emira vlastniaceho parížsky klub.„Rokovania sú oficiálne ukončené. Oznámenie bude neskôr,“ uviedol. Podľa ďalšieho španielskeho periodika Mundo Deportivo by Messiho mohli predstaviť ako novú posilu PSG už v utorok.Napriek tomu, že príchod Messiho výrazne zaťaží rozpočet Parížanov, tí sú naďalej odhodlaní udržať aj Kyliana Mbappého.Mladý Francúz odmietol predĺžiť kontrakt končiaci 30. júna 2022 a špekuluje sa, že práve angažovanie Messiho by mu mohlo pootvoriť dvere k vytúženému prestupu do Realu Madrid. Predstavitelia PSG však zatiaľ o tom nechcú ani počuť.