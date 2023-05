Emócie už podľa Kollára boli vybičované a nemyslí si, že na kontroverzný návrh 500-eurovej odmeny za voľby sa nájdu hlasy

Konzervatívne návrhy zákonov

Rozhodnú po programovom vyhlásení

30.5.2023 (SITA.sk) - Bolo by rozumné, aby tí, ktorí chcú otvoriť mimoriadnu schôdzu či prijať nejaký zákon, pred tým rokovali naprieč parlamentom, myslí si predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár Sme rodina ).Podľa neho sa vedelo, že 240 zákonov, ktoré mali byť prerokované na májovej schôdzi, sa nedá na jednej schôdzi prerokovať.Uviedol to v relácii televízie Ta3 Tak takto?!. Predseda zákonodarného zboru predvída i ďalšie pokusy o otváranie mimoriadnych schôdzí v NR SR a v lete neočakáva utlmenie týchto snáh.Predseda parlamentu si nemyslí, že na júnovej schôdzi sa nájdu hlasy na prijatie kontroverzných návrhov zákonov, napríklad 500-eurovej odmeny za voľby. Doplnil, že za takéto návrhy nemienia hlasovať.„Ja si myslím, že emócie boli už dosť vybičované a je fajn, že ideme do leta a politické strany sa budú venovať kampani," vraví Kollár.K úradníckej vláde Kollár uviedol, že nemá dôvod bojovať proti nej, ak na jednotlivých ministerstvách nebude blokovať reformy.Je pripravený vypočuť si predsedu vlády Ľudovíta Ódora , o podpore úradníckej vlády sa v hnutí Sme rodina rozhodnú, keď si prečítajú programové vyhlásenie vlády.Po voľbách sú ochotní spolupracovať so stranami, ktoré budú akceptovať programové priority Sme rodina, napríklad bezúročné mikropôžičky.Zároveň zdôraznil, že sú ochotní spolupracovať s politickými subjektmi, ktoré majú jednoznačný postoj k holokaustu i Slovenskému národnému povstaniu, i ku geopolitickému ukotveniu Slovenska.