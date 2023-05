Ódor s Metsolovou diskutovali aj o dezinformáciách, hoaxoch a podpore Ukrajiny

30.5.2023 (SITA.sk) - Premiér Ľudovít Ódor rokoval s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou o zvyšovaní povedomia slovenských občanom o európskych záležitostiach, ako aj o podpore Ukrajiny. Témami rokovania boli aj hoaxy a dezinformácie. V tlačovej správe o tom informoval Úrad vlády SR. „Témy, ktoré sa riešia v Európskej únii, majú priamy vplyv aj na život nás Slovákov. Práve preto im musíme venovať primeranú pozornosť. Byť členom Európskej únie, eurozóny a schengenu nám prináša neopakovateľné možnosti a príležitosti, ako zlepšiť ekonomickú aj sociálnu situáciu na Slovensku. Je kľúčové, aby sme vedeli tieto témy lepšie komunikovať aj občanom,“ uviedol Ódor v súvislosti s budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré bývajú na Slovensku poznačené nízkou účasťou.S Metsolovou preto hovorili aj o nástrojoch, ktoré by mohli podporiť záujem Slovákov zúčastniť sa na voľbách vo väčšej miere. V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa zhodli, že je dôležité vytrvať v podpore Ukrajiny. Úrad vlády uzavrel, že Slovensko ani po zmene vlády v tomto smere nemení kurz a bude naďalej podporovať aj integračné ambície Ukrajiny tak, ako to robilo ešte pred ruskou agresiou.