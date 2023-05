Ukrajina s potešením sleduje dronové útoky v Moskve a podľa Podoľaka ich bude viac

30.5.2023 (SITA.sk) - Ukrajina nestála za utorňajšími útokmi bezpilotných lietadiel na Moskvu, no dianie v ruskej metropole s potešením sleduje. Ako referuje web news.sky.com, povedal to poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Moskovský starosta Sergej Sobjanin na komunikačnej platforme Telegram uviedol, že útok spôsobil „zanedbateľné škody“ na niekoľkých budovách a „nikto nebol vážne zranený“, ale neobjasnil, čo to znamená. Rusi z incidentov obvinili Ukrajinu, no svoje tvrdenia nepodložili žiadnymi dôkazmi.„Čo sa týka útokov, samozrejme, radi ich sledujeme a predpovedáme, že ich počet porastie. Ale, samozrejme, nemáme s tým priamo nič spoločné,“ povedal Podoľak.