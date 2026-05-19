19. mája 2026

Emočné výlevy sú u neho častejšie ako výhry. Moutet sa po prehranom bode ukázal publiku v spodnom prádle – VIDEO


Francúzsky tenista Corentin Moutet na seba opäť upozornil nešportovým správaním. U 27-ročného rodáka z mesta



19.5.2026 (SITA.sk)


Francúzsky tenista Corentin Moutet na seba opäť upozornil nešportovým správaním. U 27-ročného rodáka z mesta Neuilly-sur-Seine to už začína byť zvykom.

Aktuálne mu patrí v rebríčku ATP 32. miesto a na Roland Garros sa pripravoval na podujatí v nemeckom Hamburgu. Vypadol už v prvom kole proti Španielovi Alejandrovi Davidovichovi Fokinovi a pripísal si štvrtú prehru v rade.

Forma teda nie je ideálna a je otázne, ako obstojí v silnej konkurencii na domácom grandslamovom turnaji. Jeho nepredvídateľný štýl zatieňujú emočné výlevy.

Po jednom bode, ktorý prehral, akoby stratil normálne zmýšľanie a stiahol si kraťasy, pod ktorými mu zreteľne na pár sekúnd bolo vidno spodné prádlo.

Počas duelu takisto odpálil raketu do reklamného bannera v zadnej časti kurtu. Publikom týmto excesom nemohlo uveriť, niektorí fanúšikovia ho vypískali.

Moutet dostal od rozhodcu napomenutie za nešportové správanie. Duel napokon prehral 0:2 na sety a v ďalšom kole sa jeho španielsky protivník stretne s tretím nasadeným Alexom de Minaurom.


Zdroj: SITA.sk

Problém pre Paríž Saint-Germain pred finále Ligy majstrov? Hviezdny útočník má svalové problémy

