Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 19.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gertrúda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

19. mája 2026

Problém pre Paríž Saint-Germain pred finále Ligy majstrov? Hviezdny útočník má svalové problémy


Tagy: Liga majstrov 2025/2026

Ousmane Dembélé podstupuje liečbu zranenia pred dôležitým zápasom proti londýnskemu Arsenalu. Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain rieši pred blížiacim sa finále Ligy majstrov proti ...



Zdieľať
19.5.2026 (SITA.sk) - Ousmane Dembélé podstupuje liečbu zranenia pred dôležitým zápasom proti londýnskemu Arsenalu.


Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain rieši pred blížiacim sa finále Ligy majstrov proti londýnskemu Arsenalu problém. Hviezdny útočník Ousmane Dembélé si totiž lieči zranené pravé lýtko. Finále LM sa uskutoční v Budapešti v sobotu 30. mája.

Francúzsky klub informoval, že 29-ročný držiteľ Zlatej lopty počas nedeľňajšieho zápasu Ligue 1 proti FC Paríž odstúpil z duelu po polhodine hry z preventívnych dôvodov, keďže pocítil nepríjemné pocity v pravom lýtku. Napriek tomu, že nevyzeral pri odchode z ihriska zranený a nastúpil do tímového autobusu bez problémov, klub oznámil, že bude podstupovať niekoľkodňovú terapiu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Tréner Luis Enrique označil stav za dôsledok únavy a priznal, že záver sezóny je náročný, no zároveň sa teší na najdôležitejší zápas v histórii klubu. Hráči PSG sa pokúsia o obhajobu titul európskeho šampióna, ktorý v minulej sezóne získali premiérovo v histórii.

Dembélé mal počas aktuálnej sezóny niekoľko zdravotných problémov súvisiacich so svalstvom, stehenným aj lýtkovým. Okrem neho sa do individuálneho tréningu po problémoch s trieslami vrátili aj Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes a brankár Lucas Chevalier, ktorí však neboli k dispozícii na spomenutý zápas proti FC Paríž.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Paríž Saint-Germain nedávno získal svoj piaty ligový titul bez prerušenia, najvyššej domácej súťaži "kraľuje" už 14 sezón bez prestávky.


Zdroj: SITA.sk - Problém pre Paríž Saint-Germain pred finále Ligy majstrov? Hviezdny útočník má svalové problémy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2025/2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Emočné výlevy sú u neho častejšie ako výhry. Moutet sa po prehranom bode ukázal publiku v spodnom prádle – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Aston Villa je inšpirovaná legendami a v Európskej lige mieri za triumfom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 