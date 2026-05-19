Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Problém pre Paríž Saint-Germain pred finále Ligy majstrov? Hviezdny útočník má svalové problémy
19.5.2026 (SITA.sk) - Ousmane Dembélé podstupuje liečbu zranenia pred dôležitým zápasom proti londýnskemu Arsenalu.
Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain rieši pred blížiacim sa finále Ligy majstrov proti londýnskemu Arsenalu problém. Hviezdny útočník Ousmane Dembélé si totiž lieči zranené pravé lýtko. Finále LM sa uskutoční v Budapešti v sobotu 30. mája.
Francúzsky klub informoval, že 29-ročný držiteľ Zlatej lopty počas nedeľňajšieho zápasu Ligue 1 proti FC Paríž odstúpil z duelu po polhodine hry z preventívnych dôvodov, keďže pocítil nepríjemné pocity v pravom lýtku. Napriek tomu, že nevyzeral pri odchode z ihriska zranený a nastúpil do tímového autobusu bez problémov, klub oznámil, že bude podstupovať niekoľkodňovú terapiu.
Tréner Luis Enrique označil stav za dôsledok únavy a priznal, že záver sezóny je náročný, no zároveň sa teší na najdôležitejší zápas v histórii klubu. Hráči PSG sa pokúsia o obhajobu titul európskeho šampióna, ktorý v minulej sezóne získali premiérovo v histórii.
Dembélé mal počas aktuálnej sezóny niekoľko zdravotných problémov súvisiacich so svalstvom, stehenným aj lýtkovým. Okrem neho sa do individuálneho tréningu po problémoch s trieslami vrátili aj Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes a brankár Lucas Chevalier, ktorí však neboli k dispozícii na spomenutý zápas proti FC Paríž.
Paríž Saint-Germain nedávno získal svoj piaty ligový titul bez prerušenia, najvyššej domácej súťaži "kraľuje" už 14 sezón bez prestávky.
Zdroj: SITA.sk - Problém pre Paríž Saint-Germain pred finále Ligy majstrov? Hviezdny útočník má svalové problémy © SITA Všetky práva vyhradené.
