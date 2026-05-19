|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 20.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bernard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. mája 2026
MS 2026 v hokeji: Slovensko – Slovinsko 5:4 po samostatných nájazdoch
Slovenskí hokejisti zvíťazili nad Slovincami na MS 5:4 po samostatných nájazdoch. O vedenie 4:3 pritom prišli 30 sekúnd pred koncom zápasu. Štvrtý zápas hrajú Slováci vo štvrtok o 20.20 proti Dánsku.
Zdieľať
Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Slovinskom 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch v utorňajšom zápase základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte osem bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil.
Slovenskí reprezentanti nastúpia po dni voľna vo štvrtok 21. mája od 20.20 proti Dánsku. Slovinci budú hrať v stredu od 20.20 so Švédskom.
Slováci nastúpili už aj s útočníkom Aurelom Naušom, ktorého vedenie reprezentácie v utorok doobeda dopísalo na súpisku po tom, čo definitívne zhasla šanca na príchod Juraja Slafkovského. Mimo zostavy sa prvýkrát na turnaji ocitol Servác Petrovský.
Od úvodu sa hral pútavý hokej s gólovými príležitosťami na oboch stranách. Už v 1. minúte sa do nádejnej pozície dostal slovinský útočník Drozg, no v úniku dvoch proti jednému neprekonal brankára Gajana. Slováci odpovedali šancou Hrivíka, ktorý síce Horáka neprekonal, no v 70. sekunde išiel slovenský tím do vedenia. Obranca Rosandič si v útočnom pásme počkal na vhodný moment a prihrávku na Lišku ideálne načasoval - 0:1. Slováci sa v 12. minúte dostali k minútovej presilovke o dvoch hráčov, no svoj tlak nepremietli do druhého gólu. V 16. minúte hrali dvojnásobnú početnú výhodu Slovinci a vyrovnali na 1:1, keď Ograjenšek zužitkoval prihrávku Tičara - 1:1. Spokojnejší išli do kabín slovenskí reprezentanti, keďže Chromiak v 19. minúte prestrelil Horáka - 1:2. Potvrdil tým väčšiu ofenzívnu aktivitu svojho tímu, ktorý v 1. tretine prestrieľal súpera 21:7.
Slovinci boli v ofenzíve efektívni a v 22. minúte Tičar vyrovnal, keď po strele Crnoviča využil zakrytý výhľad Gajana - 2:2. Chromiak mohol následne vrátiť Slovákom tesný náskok, no jeho strelu do odkrytej časti bránky zmaril Horák efektným zákrokom betónom. V 34. minúte Mešár podržal puk v útočnom pásme a svojím prvým gólom na MS vrátil Slovákom tesný náskok - 2:3. V 31. minúte Slováci využili presilovku zásluhou Faška-Rudáša, ktorý zblízka dorazil puk do Horákovej bránky - 3:4. Slovinský brankár si vyslúžil potlesk v 35. minúte, keď pohotovým zákrokom lapačkou zmaril šancu Hrivíka.
Tímy si dávali v tretej tretine väčší pozor na defenzívu. Slováci sa snažili držať hru ďaleko od svojej bránky a viackrát sa usadili v útočnom pásme. v 48. minúte Gajan podržal Slovákov pohotovým zákrokom pri šanci Gregorca. Slovinci stupňovali tlak, viackrát sa usadili v útočnom pásme a v 50. minúte trafil Goličič do žŕdky. Slovinci sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára a boli úspešní. V čase 59:30 skóroval Tičar a poslal duel do predĺženia.
V ňom sa hral opatrný hokej a duel dospel až do samostatných nájazdov. Okuliar v nich poslal Slovákov do vedenia, no v 3. sérii vyrovnal Tičar. Na jeho gól odpovedal efektným blafákom Kristián Pospíšil, ku ktorému sa následne pridal aj Mešár.
hlas po zápase /zdroj: TV JOJ/:
Vladimír Országh, hlavný tréner SR: „Myslím si, že sme dnes jeden bod stratili. Samozrejme, sme vďační za každú výhru. Slovinci hrali rovnako ako proti Čechom, čakali na svoju šancu. My sme mali dosť šancí na to, aby sme preklopili víťazstvo na našu stranu už v 2. tretine. Každý bod sa však počíta, všetko máme vo svojich rukách. Dnes na šampionáte má každý dobré presilovky, hlavne Slovinci, na to su musíme dať pozor. Aj to je príčinou, prečo máme len dva body.“
MS v hokeji 2026 - B-skupina /Fribourg/:
Slovinsko - Slovensko 4:5 po predĺžení (1:2, 2:2, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 16. Ograjenšek (Tičar, Čosič), 22. Tičar (Crnovič, Magovac), 38. Drozg (Gregorc, Sabolič), 60. Tičar (Drozg, Gregorc) - 2. Liška (Rosandič, Gajdoš), 19. Chromiak (Čederle, Gajdoš), 26. Mešár (Štrbák, Kňažko), 31. Faško-Rudáš (Liška, Mešár), rozh. sn K. Pospíšil. Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švajč.) - Davidonis (Lot.), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3146 divákov.
Slovinsko: Horák - Gregorc, Goličič, Magovac, Grnovič, Štebih, Čosič, Perčič - Sabolič, Török, Machovec- Kuralt, Tičar, Sitar - Drozg, Maver, Ograjenšek - Sodja, Beričič, Jezovšek
Slovensko: Gajan - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Minárik
tabuľka B-skupiny:
1. Kanada 3 3 0 0 0 16:4 9
2. Slovensko 3 2 1 0 0 11:6 8
3. Česko 3 2 0 1 0 10:7 7
4. Nórsko 3 2 0 0 1 9:2 6
------------------------------
5. Švédsko 3 1 0 0 2 12:11 3
6. Slovinsko 3 0 1 1 1 7:11 3
7. Dánsko 3 0 0 0 3 4:15 0
8. Taliansko 3 0 0 0 3 1:14 0
Súvisiace články:
Premiéra na MS v hokeji bola poriadna výzva, ale brankár Gajan to zvládol takmer so shutoutom – VIDEO, FOTO (17. 5. 2026)
MS v hokeji 2026: Slováci zdolali Talianov 4:1 a po dvoch zápasoch majú šesť bodov (17. 5. 2026)
MS v hokeji 2026: Proti Talianom v bránke Gajan, zostavy druhého zápasu SR v B-skupine (17. 5. 2026)
Hrdina Hlavaj tvrdí, že dôležité je víťazstvo a nie spôsob, akým sa zrodilo (16. 5. 2026)
MS v hokeji 2026: Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase nad Nórskom 2:1 (16. 5. 2026)
Strelec prvého gólu Čechov proti Dánom nepočúva náreky fanúšikov. Nech si hovorí kto chce, čo chce – VIDEO, FOTO (16. 5. 2026)
Regenda podporil Slafkovského. Na Slovensku je korupcia aj v športe, za peniaze si vie niekto kúpiť miesto v reprezentácii – VIDEO (16. 5. 2026)
Známa je nominácia Slovenska na MS v hokeji 2026. Kto sa nezmestil do kádra a zostáva doma? – VIDEO (13. 5. 2026)
MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku: Slovákov čaká na MS otvárací duel s Nórskom, favoriti až v závere (19. 8. 2025)
Na MS 2026 odohrajú 104 zápasov, bude 12 štvorčlenných skupín (14. 3. 2023)
Prečítajte si tiež
Utorok na MS v hokeji 2026 v kocke: Dvaja brankári vychytali nulu a Slovensko proti Slovinsku získalo iba dva body – VIDEO, FOTO
Emočné výlevy sú u neho častejšie ako výhry. Moutet sa po prehranom bode ukázal publiku v spodnom prádle – VIDEO