Piatok 22.8.2025
Úvodná strana
Emolium v starostlivosti o suchú a citlivú pokožku: tipy pre celú rodinu
Suchá, svrbiaca alebo podráždená pokožka je problém, ktorý trápi deti aj dospelých. Môže ísť o dôsledok ročného obdobia, genetiky, ale aj o prejav atopického ekzému či iných kožných ochorení.
Zdieľať
Správna starostlivosť je preto základom k tomu, aby pokožka zostala hydratovaná, zdravá a chránená. Práve tu prichádzajú na pomoc emolienciá – špeciálne dermokozmetické produkty, medzi ktoré patrí aj značka Emolium.
Čo sú emolienciá a ako fungujú
Emolienciá sú prípravky, ktoré pomáhajú obnovovať prirodzenú kožnú bariéru. Obsahujú zložky ako:
-
rastlinné oleje a vosky,
-
mastné kyseliny,
-
hydratačné látky, ktoré viažu vodu v pokožke.
Ich úlohou je zmierniť suchosť, svrbenie a začervenanie. Pokožka je po nich pružnejšia, jemnejšia a lepšie chránená pred vonkajšími vplyvmi.
Emolium a jeho využitie v každodennej starostlivosti
Produkty Emolium sú určené pre rôzne vekové skupiny – od bábätiek až po dospelých. Používajú sa pri:
-
každodennej hydratácii suchej a citlivej pokožky,
-
atopickom ekzéme,
-
podráždení po kúpeli alebo pobyte na slnku,
-
prevencii vysušovania počas zimy či pri kúrení.
Ako zaradiť emolienciá do rutiny
-
Jemné čistenie – namiesto bežných sprchových gélov zvoliť emolienčné čistiace prípravky, ktoré neobsahujú dráždivé mydlá.
-
Hydratácia po kúpeli – naniesť krém alebo balzam ešte na mierne vlhkú pokožku, aby sa uzamkla vlhkosť.
-
Pravidelnosť – aplikovať produkty aspoň 1–2-krát denne, aj keď pokožka nevyzerá podráždene.
-
Cielená starostlivosť – pri akútnom začervenení používať špeciálne krémy alebo masti z radu Emolium určené na problematické miesta.
Praktické tipy pre rodičov
-
Bábätká s citlivou pokožkou profitujú z kúpeľových emulzií, ktoré zjemňujú vodu a zabraňujú vysušeniu.
-
U starších detí a dospelých sa osvedčili telové krémy a balzamy, ktoré poskytujú dlhodobú hydratáciu.
-
V zimných mesiacoch je vhodné nanášať hrubšiu vrstvu krému na exponované miesta, ako sú ruky a tvár.
Záver
Pravidelná starostlivosť pomocou emoliencií, ako sú produkty Emolium, môže výrazne zlepšiť komfort ľudí so suchou alebo citlivou pokožkou. Ide o šetrné riešenie, ktoré obnovuje prirodzenú ochrannú bariéru pokožky, zmierňuje nepríjemné prejavy a prináša úľavu celej rodine.
