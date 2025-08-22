Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tichomír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Emolium v starostlivosti o suchú a citlivú pokožku: tipy pre celú rodinu



Suchá, svrbiaca alebo podráždená pokožka je problém, ktorý trápi deti aj dospelých. Môže ísť o dôsledok ročného obdobia, genetiky, ale aj o prejav atopického ekzému či iných kožných ochorení.



Zdieľať
Emolium v starostlivosti o suchú a citlivú pokožku: tipy pre celú rodinu

Správna starostlivosť je preto základom k tomu, aby pokožka zostala hydratovaná, zdravá a chránená. Práve tu prichádzajú na pomoc emolienciá – špeciálne dermokozmetické produkty, medzi ktoré patrí aj značka Emolium.

Čo sú emolienciá a ako fungujú

Emolienciá sú prípravky, ktoré pomáhajú obnovovať prirodzenú kožnú bariéru. Obsahujú zložky ako:

  • rastlinné oleje a vosky,

  • mastné kyseliny,

  • hydratačné látky, ktoré viažu vodu v pokožke.

Ich úlohou je zmierniť suchosť, svrbenie a začervenanie. Pokožka je po nich pružnejšia, jemnejšia a lepšie chránená pred vonkajšími vplyvmi.

Emolium a jeho využitie v každodennej starostlivosti

Produkty Emolium sú určené pre rôzne vekové skupiny – od bábätiek až po dospelých. Používajú sa pri:

  • každodennej hydratácii suchej a citlivej pokožky,

  • atopickom ekzéme,

  • podráždení po kúpeli alebo pobyte na slnku,

  • prevencii vysušovania počas zimy či pri kúrení.

Ako zaradiť emolienciá do rutiny

  1. Jemné čistenie – namiesto bežných sprchových gélov zvoliť emolienčné čistiace prípravky, ktoré neobsahujú dráždivé mydlá.

  2. Hydratácia po kúpeli – naniesť krém alebo balzam ešte na mierne vlhkú pokožku, aby sa uzamkla vlhkosť.

  3. Pravidelnosť – aplikovať produkty aspoň 1–2-krát denne, aj keď pokožka nevyzerá podráždene.

  4. Cielená starostlivosť – pri akútnom začervenení používať špeciálne krémy alebo masti z radu Emolium určené na problematické miesta.

Praktické tipy pre rodičov

  • Bábätká s citlivou pokožkou profitujú z kúpeľových emulzií, ktoré zjemňujú vodu a zabraňujú vysušeniu.

  • U starších detí a dospelých sa osvedčili telové krémy a balzamy, ktoré poskytujú dlhodobú hydratáciu.

  • V zimných mesiacoch je vhodné nanášať hrubšiu vrstvu krému na exponované miesta, ako sú ruky a tvár.

Záver

Pravidelná starostlivosť pomocou emoliencií, ako sú produkty Emolium, môže výrazne zlepšiť komfort ľudí so suchou alebo citlivou pokožkou. Ide o šetrné riešenie, ktoré obnovuje prirodzenú ochrannú bariéru pokožky, zmierňuje nepríjemné prejavy a prináša úľavu celej rodine.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Žiadne stretnutie Putina so Zelenským „nie je naplánované“, vyhlásil Lavrov
<< predchádzajúci článok
Izraelský minister obrany pohrozil zničením mesta Gaza, ak Hamas neprepustí rukojemníkov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 