22. augusta 2025
Žiadne stretnutie Putina so Zelenským „nie je naplánované“, vyhlásil Lavrov
Žiadne stretnutie medzi ruským a ukrajinským prezidentom „nie je naplánované“, vyhlásil v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Vyjadril sa tak napriek snahe USA takýto samit ...
22.8.2025 (SITA.sk) - Žiadne stretnutie medzi ruským a ukrajinským prezidentom „nie je naplánované“, vyhlásil v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Vyjadril sa tak napriek snahe USA takýto samit zorganizovať.
„Žiadne stretnutie nie je naplánované,“ povedal Lavrov v rozhovore pre americkú televíziu NBC News. Dodal, že ruský vodca Vladimir Putin je „pripravený stretnúť sa so Zelenským, keď bude hotový program samitu“.
Po pondelkových rokovaniach Bieleho domu s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a niekoľkými európskymi lídrami americký prezident Donald Trump oznámil, že telefonoval Putinovi a „začal pripravovať“ stretnutie medzi ukrajinským a ruským lídrom.
