 Piatok 22.8.2025
 Zo zahraničia

22. augusta 2025

Žiadne stretnutie Putina so Zelenským „nie je naplánované“, vyhlásil Lavrov


Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Žiadne stretnutie medzi ruským a ukrajinským prezidentom „nie je naplánované“, vyhlásil v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Vyjadril sa tak napriek snahe USA takýto samit ...



malaysia_asean_57932 2 676x451 22.8.2025 (SITA.sk) - Žiadne stretnutie medzi ruským a ukrajinským prezidentom „nie je naplánované“, vyhlásil v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Vyjadril sa tak napriek snahe USA takýto samit zorganizovať.


„Žiadne stretnutie nie je naplánované,“ povedal Lavrov v rozhovore pre americkú televíziu NBC News. Dodal, že ruský vodca Vladimir Putin je „pripravený stretnúť sa so Zelenským, keď bude hotový program samitu“.

Po pondelkových rokovaniach Bieleho domu s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a niekoľkými európskymi lídrami americký prezident Donald Trump oznámil, že telefonoval Putinovi a „začal pripravovať“ stretnutie medzi ukrajinským a ruským lídrom.


Zdroj: SITA.sk - Žiadne stretnutie Putina so Zelenským „nie je naplánované“, vyhlásil Lavrov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine
nasledujúci článok >>
Súd oslobodil lekára Liptáka, stíhaný bol pre podnecovanie počas pandémie COVID-19
<< predchádzajúci článok
Emolium v starostlivosti o suchú a citlivú pokožku: tipy pre celú rodinu

