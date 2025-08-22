Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tichomír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. augusta 2025

Izraelský minister obrany pohrozil zničením mesta Gaza, ak Hamas neprepustí rukojemníkov


Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v piatok pohrozil zničením mesta Gaza, ak palestínske militantné hnutie Hamas nebude súhlasiť s odzbrojením, prepustením všetkých zadržiavaných Izraelčanov a ukončením ...



Zdieľať
mideast_wars_gaza_resettlement_in_their_words_79649 1 676x451 22.8.2025 (SITA.sk) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v piatok pohrozil zničením mesta Gaza, ak palestínske militantné hnutie Hamas nebude súhlasiť s odzbrojením, prepustením všetkých zadržiavaných Izraelčanov a ukončením vojny podľa izraelských podmienok.


„Čoskoro sa brány pekla otvoria nad hlavami vrahov a násilníkov z Hamasu v Gaze,“ napísal minister na sociálnych sieťach. „Ak nebudú súhlasiť s dohodou, tak Gaza, hlavné mesto Hamasu, sa stane Rafahom a Bajt Hanúnom,“ dodal s odkazom na dve mestá v Gaze, ktoré boli počas predchádzajúcich izraelských operácií z veľkej časti zrovnané so zemou.

Začiatkom tohto týždňa izraelské ministerstvo obrany povolalo povolanie približne 60-tisíc záložníkov, aby pomohli obsadiť mesto Gaza. Vojna v Pásme Gazy, ktorú odštartoval útok Hamasu na južný Izrael v októbri 2023, si podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze vyžiadala životy už viac ako 62-tisíc Palestínčanov.


Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister obrany pohrozil zničením mesta Gaza, ak Hamas neprepustí rukojemníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Emolium v starostlivosti o suchú a citlivú pokožku: tipy pre celú rodinu
<< predchádzajúci článok
Ohrozenie ropovodu Družba sa podľa Demokratov nepotvrdilo, poukazujú na verdikt súdu – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 