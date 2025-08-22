|
Piatok 22.8.2025
|
22. augusta 2025
Izraelský minister obrany pohrozil zničením mesta Gaza, ak Hamas neprepustí rukojemníkov
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v piatok pohrozil zničením mesta Gaza, ak palestínske militantné hnutie Hamas nebude súhlasiť s odzbrojením, prepustením všetkých zadržiavaných Izraelčanov a ukončením ...
22.8.2025 (SITA.sk) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v piatok pohrozil zničením mesta Gaza, ak palestínske militantné hnutie Hamas nebude súhlasiť s odzbrojením, prepustením všetkých zadržiavaných Izraelčanov a ukončením vojny podľa izraelských podmienok.
„Čoskoro sa brány pekla otvoria nad hlavami vrahov a násilníkov z Hamasu v Gaze,“ napísal minister na sociálnych sieťach. „Ak nebudú súhlasiť s dohodou, tak Gaza, hlavné mesto Hamasu, sa stane Rafahom a Bajt Hanúnom,“ dodal s odkazom na dve mestá v Gaze, ktoré boli počas predchádzajúcich izraelských operácií z veľkej časti zrovnané so zemou.
Začiatkom tohto týždňa izraelské ministerstvo obrany povolalo povolanie približne 60-tisíc záložníkov, aby pomohli obsadiť mesto Gaza. Vojna v Pásme Gazy, ktorú odštartoval útok Hamasu na južný Izrael v októbri 2023, si podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze vyžiadala životy už viac ako 62-tisíc Palestínčanov.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister obrany pohrozil zničením mesta Gaza, ak Hamas neprepustí rukojemníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
