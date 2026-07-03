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 24hod.sk    Šport

03. júla 2026

Ibrahimovič a Henry tvrdia, že Chorváti správne cítia krivdu. Okradli ich o vyrovnanie, zhodli sa


Tagy: Kritika MS vo futbale 2026 Rozhodca Vypadnutie

Odhodlanie a veľká túžba vyrovnať Chorvátom napokon nestačili. To sa im nepodarilo pre rozhodnutie, "o ktorom sa bude diskutovať roky". Portugalsko zdolalo Chorvátsko 2:1 a postúpilo do osemfinále ...



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croatia_panama_wcup_soccer_21464 676x451 3.7.2026 (SITA.sk) - Odhodlanie a veľká túžba vyrovnať Chorvátom napokon nestačili. To sa im nepodarilo pre rozhodnutie, "o ktorom sa bude diskutovať roky".


Portugalsko zdolalo Chorvátsko 2:1 a postúpilo do osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale. Ani po niekoľkých hodinách od záverečného hvizdu však neutícha kritika od fanúšikov, zúčastnených hráčov či expertov.

Nepáči sa im spôsob, akým sa z turnaja museli porúčať Balkánci. Neuznali im tri góly vrátane toho z nadstaveného času druhého polčasu, ktorým by Joško Gvardiol vyrovnal na 2:2.

Čip v lopte zachytil dotyk vlasov od chorvátskeho hráča a to bol dôvod, prečo sa z víťazstva a postupu radovali Portugalčania na čele s Cristianom Ronaldom.

Rozhodli nesprávne o osude


Zlatan Ibrahimovič, ktorý počas svetového šampionátu spolupracuje ako komentátor na zápasoch alebo ako hosť v štúdiu pre americkú televíziu, má v tom jasno - udiala sa veľká športová krivda.

"Pre mňa to bol gól. Futbal je o tom, čo sa na ihrisku skutočne deje, a keď som si znova pozrel záznam, videl som, ako sa lopta odrazila od portugalského obrancu skôr, ako sa dostala k chorvátskemu hráčovi. Nemôžete ho potrestať za to, že sa nachádzal v tejto pozícii," povedal legendárny Švéd.

"Preto existuje VAR – na opravu jasných chýb, nie na vytváranie ešte väčšej kontroverzie. Myslím si, že urobili nesprávne rozhodnutie. Podľa môjho názoru mal gól platiť. Keď robíte takéto rozhodnutia v posledných minútach vyraďovacieho zápasu, rozhodujete o osude tímu. Musíte si byť absolútne istí. Pre mňa to nebol ofsajd, ale platný gól," dodal Ibrahimovič.

V okamihu im vzali krásny sen


V štúdiu bol aj Francúz Thierry Henry. Prezradil, že rozhodnutiu nerozumel. "Podľa môjho názoru rozhodca a VAR zničili to, čo malo byť jedným z najväčších momentov MS. Dôkazy nie sú úplne jasné. Záznam som si pozrel niekoľkokrát. Keď trvá tak dlho kreslenie čiar a sledovanie záberov, potom to nie je až také jasné. Rozhodca dovolil, aby sa hviezdou zápasu stala technológia," zhodnotil.

Odhodlanie a veľká túžba vyrovnať však Chorvátom napokon nestačili. To sa im nepodarilo pre rozhodnutie, "o ktorom sa bude diskutovať roky".

"Presne preto ľudia strácajú dôveru vo VAR. Namiesto opravy jasných chýb dostávame mikroskopické úsudky, ktorým nikto na štadióne nerozumie. Taký by futbal nemal byť. Súcitím s chorvátskymi hráčmi, pretože takéto momenty s vami zostanú navždy. Oslavujete, veríte, že váš sen o MS je stále živý, a potom vám ho v okamihu odoberú," dodal Henry.


Zdroj: SITA.sk - Ibrahimovič a Henry tvrdia, že Chorváti správne cítia krivdu. Okradli ich o vyrovnanie, zhodli sa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kritika MS vo futbale 2026 Rozhodca Vypadnutie
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