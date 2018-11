Rektori sa zhodli na potrebe interdisciplinarity študijných programov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. novembra (TASR) - Študijné programy by mali byť interdisciplinárne a univerzity by ich mali vytvárať podľa potrieb trhu. Na konferencii, ktorú koncom minulého týždňa hostila Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, sa na tom zhodli rektori zo Siete univerzít hlavných európskych miest (UNICA). TASR o tom informovala Lenka Miller z UK.Rektori na konferencii vyzdvihli, že je dôležité využívať výdobytky digitálnej revolúcie ako napríklad masívne otvorené online kurzy (MOOC). Nevyhnutné je však podľa nich aj nadviazať na minulosť v záujme prípravy osobnosti s patričným etickým a humanistickým zameraním. V tejto súvislosti vyzdvihli aj význam humanitných a spoločenských vied.Rektori hovorili aj o iniciatíve vytvoriť aliancie univerzít v rámci EÚ, s ktorou prišiel francúzsky prezident Emmanuel Macron. Podľa nej by sa mala vytvoriť šesť univerzitných aliancií, pre ktoré Európska komisia vyčleňuje 30 miliónov eur na trojročné obdobie. Každá z aliancií by dostala na rozvoj vzájomnej univerzitnej spolupráce na tri roky päť miliónov eur s tým, že univerzity by prispeli 20 percentami zo svojho rozpočtu.