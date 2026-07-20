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20. júla 2026
Energetické záujmy aj túžba byť dôležitým diplomatickým hráčom. Prečo Turecko váha s odsúdením ruských útokov v Čiernom mori
Zdržanlivosť Ankary v priamej kritike Moskvy je podľa analytikov výsledkom strategickej opatrnosti. Turecko ani po najnovšom incidente oficiálne neodsúdilo
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20.7.2026 (SITA.sk) - Zdržanlivosť Ankary v priamej kritike Moskvy je podľa analytikov výsledkom strategickej opatrnosti.
Turecko ani po najnovšom incidente oficiálne neodsúdilo ruské útoky na lode plaviace sa v Čiernom mori, napriek tomu, že Moskvu aj Kyjev už v minulosti niekoľkokrát varovalo pred útokmi v tejto oblasti.
Ukrajina v nedeľu obvinila Rusko z raketového útoku na tureckú nákladnú loď prevážajúcu obilie, pri ktorom podľa ukrajinských úradov zahynulo šesť členov posádky. Ankara k útoku nevydala oficiálne stanovisku, hoci ministerstvo zahraničných vecí podľa miestnych médií incident monitoruje.
Počas minulotýždňovej návštevy Kyjeva šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan odmietol útoky na prístavy a civilné lode a varoval pred rozšírením konfliktu, ale bez určenia zodpovednej strany. „Nechceme, aby sa vojna rozšírila do Čierneho mora,“ uviedol na spoločnej tlačovej konferencii so svojim ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihu.
Zdržanlivosť Ankary v priamej kritike Moskvy môže byť podľa analytikov výsledkom strategickej opatrnosti. Ankara sa snaží vyhnúť konfrontácii a balansuje medzi podporou Ukrajiny a svojimi úzkymi energetickými väzbami s Ruskom.
Podľa zahraničnopolitického think-tanku Carnegie Europe Turecko reaguje na incidenty v Čiernom mori až po interných konzultáciách a uprednostňuje diplomatické kanály pred verejnými vyhláseniami. Usiluje sa tak vyhnúť prípadnej eskalácii vzťahov s Moskvou, ktorá by mohla ohroziť strategické energetické projekty ako plynovod TurkStream či výstavbu jadrovej elektrárne Akkuyu.
Ďalším dôvodom tureckej zdržanlivosti môže byť snaha Ankary vystupovať ako sprostredkovateľ medzi Moskvou a Kyjevom, pričom príliš tvrdá reakcia by mohla oslabiť jej diplomatickú pozíciu. Na začiatku vojny aj v roku 2025 Turecko usporiadalo niekoľko kôl dvojstranných rokovaní, ktorých výsledkom však boli len početné výmeny vojnových zajatcov.
Turecko je podľa Fidana pripravené usporiadať ďalšie rusko-ukrajinské rozhovory, ktoré by obidve strany priblížili k mierovému riešeniu. „Jednoducho neexistuje žiadne vysvetlenie preto, aby v 21. storočí trvala vojna v Európe päť rokov. Potrebujeme mier viac než kedykoľvek predtým,“ povedal turecký minister.
Zdroj: SITA.sk - Energetické záujmy aj túžba byť dôležitým diplomatickým hráčom. Prečo Turecko váha s odsúdením ruských útokov v Čiernom mori © SITA Všetky práva vyhradené.
Turecko ani po najnovšom incidente oficiálne neodsúdilo ruské útoky na lode plaviace sa v Čiernom mori, napriek tomu, že Moskvu aj Kyjev už v minulosti niekoľkokrát varovalo pred útokmi v tejto oblasti.
Ukrajina v nedeľu obvinila Rusko z raketového útoku na tureckú nákladnú loď prevážajúcu obilie, pri ktorom podľa ukrajinských úradov zahynulo šesť členov posádky. Ankara k útoku nevydala oficiálne stanovisku, hoci ministerstvo zahraničných vecí podľa miestnych médií incident monitoruje.
Balansovanie medzi Moskvou a Ukrajinou
Počas minulotýždňovej návštevy Kyjeva šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan odmietol útoky na prístavy a civilné lode a varoval pred rozšírením konfliktu, ale bez určenia zodpovednej strany. „Nechceme, aby sa vojna rozšírila do Čierneho mora,“ uviedol na spoločnej tlačovej konferencii so svojim ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihu.
Zdržanlivosť Ankary v priamej kritike Moskvy môže byť podľa analytikov výsledkom strategickej opatrnosti. Ankara sa snaží vyhnúť konfrontácii a balansuje medzi podporou Ukrajiny a svojimi úzkymi energetickými väzbami s Ruskom.
Podľa zahraničnopolitického think-tanku Carnegie Europe Turecko reaguje na incidenty v Čiernom mori až po interných konzultáciách a uprednostňuje diplomatické kanály pred verejnými vyhláseniami. Usiluje sa tak vyhnúť prípadnej eskalácii vzťahov s Moskvou, ktorá by mohla ohroziť strategické energetické projekty ako plynovod TurkStream či výstavbu jadrovej elektrárne Akkuyu.
Ankara ako sprostredkovateľ
Ďalším dôvodom tureckej zdržanlivosti môže byť snaha Ankary vystupovať ako sprostredkovateľ medzi Moskvou a Kyjevom, pričom príliš tvrdá reakcia by mohla oslabiť jej diplomatickú pozíciu. Na začiatku vojny aj v roku 2025 Turecko usporiadalo niekoľko kôl dvojstranných rokovaní, ktorých výsledkom však boli len početné výmeny vojnových zajatcov.
Turecko je podľa Fidana pripravené usporiadať ďalšie rusko-ukrajinské rozhovory, ktoré by obidve strany priblížili k mierovému riešeniu. „Jednoducho neexistuje žiadne vysvetlenie preto, aby v 21. storočí trvala vojna v Európe päť rokov. Potrebujeme mier viac než kedykoľvek predtým,“ povedal turecký minister.
Zdroj: SITA.sk - Energetické záujmy aj túžba byť dôležitým diplomatickým hráčom. Prečo Turecko váha s odsúdením ruských útokov v Čiernom mori © SITA Všetky práva vyhradené.
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