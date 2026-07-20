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20. júla 2026
Tragédia v okrese Púchov. Muž počas búrky hľadal úkryt pod stromom, spadol na neho odlomený konár – FOTO
Polícia upozorňuje, že ani zdanlivo bezpečné miesto počas búrky nie je bezpečné, najmä pod stromami. Tragická udalosť sa odohrala v ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje, že ani zdanlivo bezpečné miesto počas búrky nie je bezpečné, najmä pod stromami.
Tragická udalosť sa odohrala v nedeľu popoludní v okrese Púchov, kde počas búrky zahynul 51-ročný muž. Ako informovala trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková, 51-ročný muž počas búrky, ktorá zasiahla danú lokalitu, hľadal úkryt pod stromom.
Silný vietor však pravdepodobne odlomil konár, ktorý na neho spadol. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol. Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Púchove začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Polícia upozorňuje, že ani zdanlivo bezpečné miesto počas búrky nie je bezpečné, najmä pod stromami. Pripomína, že silný vietor môže spôsobiť pád konárov alebo celých stromov, a zároveň existuje riziko úrazu bleskom.
Polícia odporúča počas búrky vyhľadať pevnú budovu alebo vozidlo, vyhýbať sa stromom, lesným porastom a elektrickým vedeniam, neschovávať sa na miestach, kde hrozí pád stromov alebo iných predmetov a v neposlednom rade sledovať meteorologické výstrahy.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v okrese Púchov. Muž počas búrky hľadal úkryt pod stromom, spadol na neho odlomený konár – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tragická udalosť sa odohrala v nedeľu popoludní v okrese Púchov, kde počas búrky zahynul 51-ročný muž. Ako informovala trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková, 51-ročný muž počas búrky, ktorá zasiahla danú lokalitu, hľadal úkryt pod stromom.
Silný vietor však pravdepodobne odlomil konár, ktorý na neho spadol. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol. Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Púchove začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Polícia upozorňuje, že ani zdanlivo bezpečné miesto počas búrky nie je bezpečné, najmä pod stromami. Pripomína, že silný vietor môže spôsobiť pád konárov alebo celých stromov, a zároveň existuje riziko úrazu bleskom.
Polícia odporúča počas búrky vyhľadať pevnú budovu alebo vozidlo, vyhýbať sa stromom, lesným porastom a elektrickým vedeniam, neschovávať sa na miestach, kde hrozí pád stromov alebo iných predmetov a v neposlednom rade sledovať meteorologické výstrahy.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v okrese Púchov. Muž počas búrky hľadal úkryt pod stromom, spadol na neho odlomený konár – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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