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09. júna 2026

Energeticky úspornejšie a modernejšie, kultúrne inštitúcie môžu získať dotácie až do 95 percent


Tagy: Kultúra Kultúrne dedičstvo Ministerka kultúry Modernizácia Pamiatky

Samosprávam umožňuje aj uvoľniť časť peňazí na ďalší rozvoj kultúrnych služieb. Rezort kultúry pozitívne vníma a oceňuje novú výzvu vyhlásenú



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9.6.2026 (SITA.sk) - Samosprávam umožňuje aj uvoľniť časť peňazí na ďalší rozvoj kultúrnych služieb.


Rezort kultúry pozitívne vníma a oceňuje novú výzvu vyhlásenú Ministerstvom životného prostredia SR, ktorá je určená na obnovu a modernizáciu kultúrnej infraštruktúry po celom Slovensku. Prostriedky sú z Modernizačného fondu, z celkového balíka v objeme 150 miliónov je 75 miliónov eur určených na podporu energetickej obnovy kultúrnych objektov.

Komplexná obnova


Na svojom webe o tom informovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR. Spresnilo, že výzva je určená pre samosprávy, teda obce a mestá, vyššie územné celky a ich organizácie. Peniaze môžu získať na komplexnú obnovu kultúrnych domov, galérií, knižníc, múzeí a divadiel, pričom cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejných budov, zlepšenie ich technického stavu i vytvorenie kvalitnejších podmienok pre návštevníkov a zamestnancov kultúrnych inštitúcií.

„Kultúrne inštitúcie sú neoddeliteľnou súčasťou života miest a obcí. Mnohé z nich však sídlia v budovách, ktoré si vyžadujú rozsiahlu modernizáciu. Táto výzva predstavuje významnú príležitosť, ako zlepšiť ich technický stav, znížiť prevádzkové náklady a zabezpečiť kvalitnejšie prostredie pre kultúru aj pre verejnosť,“ uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).

Ministerstvo spresnilo, že podporené môžu byť projekty zamerané na zatepľovanie budov, výmenu okien a dverí, ale aj na modernizáciu vykurovacích systémov, inštaláciu tepelných čerpadiel, systémov riadeného vetrania či energeticky úsporné osvetlenie.

„Výzva zároveň umožňuje realizáciu obnoviteľných zdrojov energie vrátane fotovoltických systémov a podporuje aj ekologické opatrenia, ako sú zelené strechy, vegetačné steny či systémy na zachytávanie dažďovej vody,” dopĺňa rezort kultúry.

Financovania až do výšky 95 percent


Za benefit výzvy označil aj možnosť financovania až do výšky 95 percent oprávnených nákladov projektu, pričom minimálne spolufinancovanie žiadateľom je vo výške päť percent.

„Ministerstvo kultúry zároveň upozorňuje zriaďovateľov kultúrnych inštitúcií, aby venovali pozornosť podmienkam výzvy. Projekty musia preukázať minimálne 50-percentnú úsporu primárnej energie a zároveň zníženie emisií skleníkových plynov. Podmienkou je aj vysoký stupeň pripravenosti projektu vrátane ukončeného verejného obstarávania a uzatvorených dodávateľských zmlúv,” uviedlo ministerstvo.

Rezort kultúry zdôraznil, že investície do energetickej modernizácie kultúrnych budov neprinášajú iba úsporu energií, ale aj lepší komfort pre návštevníctvo či kvalitnejšie podmienky na uchovávanie kultúrneho dedičstva. Samosprávam umožňuje aj uvoľniť časť peňazí na ďalší rozvoj kultúrnych služieb.

„Ministerstvo kultúry SR bude o možnostiach využitia výzvy priebežne informovať svojich partnerov, zriaďovateľov kultúrnych inštitúcií a odbornú verejnosť. Kompletná výzva, vrátane formulára na podanie žiadosti, je zverejnená na webovej stránke Environmentálneho fondu: https://envirofond.sk/2026/05/27/vyzva-mof-6-2026/,” uzavrelo MK SR.


Zdroj: SITA.sk - Energeticky úspornejšie a modernejšie, kultúrne inštitúcie môžu získať dotácie až do 95 percent © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kultúra Kultúrne dedičstvo Ministerka kultúry Modernizácia Pamiatky
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