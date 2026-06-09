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09. júna 2026
Ministri EÚ odmietli obavy, že technologická suverenita vytlačí zahraničné firmy
Brusel tvrdí, že podpora európskych technológií neznamená izoláciu ani prerušenie partnerstiev s USA či Japonskom. Ministri členských štátov
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Ministri členských štátov Európskej únie (EÚ) v utorok odmietli obavy, že pripravovaný balík opatrení na podporu európskych technológií vytlačí zo spoločného trhu zahraničné firmy.
Reagovali tak na kritiku obchodných organizácií zo Spojených štátov, Austrálie, Kanady a Japonska, ktoré varovali pred možným znevýhodňovaním spoločností mimo EÚ.
Technologická suverenita
Európska únia minulý týždeň predstavila balík opatrení označovaný ako „technologická suverenita“.
Jeho cieľom je znížiť závislosť Únie od zahraničných technologických spoločností vrátane preferovania európskych firiem pri najcitlivejších verejných zákazkách v oblasti cloudových služieb a umelej inteligencie.
„Nebudeme prerušovať naše vzťahy ani s USA, ani s inými krajinami,“ vyhlásil pred rokovaním ministrov v Luxemburgu švédsky minister verejnej správy Erik Slottner.
Podľa neho chce Európa posilniť svoju technologickú suverenitu „otvoreným spôsobom“ a nie izoláciou.
Hľadanie rovnováhy
Nemecký minister pre digitalizáciu Karsten Wildberger upozornil, že EÚ musí nájsť rovnováhu medzi podporou domácich technológií a zachovaním strategických partnerstiev.
„Je to vždy otázka správnej rovnováhy medzi podporou európskych riešení a zachovaním dôležitých partnerstiev,“ povedal Wildberger.
Mimo Únie
Európska komisia (EK) upozorňuje, že viac než 80 percent digitálnych produktov, služieb a infraštruktúry v EÚ pochádza od spoločností mimo Únie.
Obchodné organizácie vo svojom liste ministrov varovali, že nové pravidlá môžu viesť k „nerovnému zaobchádzaniu“ so zahraničnými dodávateľmi a obmedziť možnosti firiem, ktoré dlhodobo investujú do digitálneho rozvoja Európy.
Navrhované pravidlá ešte musia schváliť členské štáty a Európsky parlament (EP).
Zdroj: SITA.sk - Ministri EÚ odmietli obavy, že technologická suverenita vytlačí zahraničné firmy © SITA Všetky práva vyhradené.
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