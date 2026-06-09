Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stanislava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. júna 2026

Ministri EÚ odmietli obavy, že technologická suverenita vytlačí zahraničné firmy


Tagy: Cloudové služby Digitalizácia Digitálne platformy technologické spoločnosti

Brusel tvrdí, že podpora európskych technológií neznamená izoláciu ani prerušenie partnerstiev s USA či Japonskom. Ministri členských štátov



Zdieľať
gettyimages 2206387866 676x438 9.6.2026 (SITA.sk) - Brusel tvrdí, že podpora európskych technológií neznamená izoláciu ani prerušenie partnerstiev s USA či Japonskom.

Ministri členských štátov Európskej únie (EÚ) v utorok odmietli obavy, že pripravovaný balík opatrení na podporu európskych technológií vytlačí zo spoločného trhu zahraničné firmy.


Reagovali tak na kritiku obchodných organizácií zo Spojených štátov, Austrálie, Kanady a Japonska, ktoré varovali pred možným znevýhodňovaním spoločností mimo EÚ.



Technologická suverenita


Európska únia minulý týždeň predstavila balík opatrení označovaný ako „technologická suverenita“.


Jeho cieľom je znížiť závislosť Únie od zahraničných technologických spoločností vrátane preferovania európskych firiem pri najcitlivejších verejných zákazkách v oblasti cloudových služieb a umelej inteligencie.


„Nebudeme prerušovať naše vzťahy ani s USA, ani s inými krajinami,“ vyhlásil pred rokovaním ministrov v Luxemburgu švédsky minister verejnej správy Erik Slottner.


Podľa neho chce Európa posilniť svoju technologickú suverenitu „otvoreným spôsobom“ a nie izoláciou.



Hľadanie rovnováhy


Nemecký minister pre digitalizáciu Karsten Wildberger upozornil, že EÚ musí nájsť rovnováhu medzi podporou domácich technológií a zachovaním strategických partnerstiev.


„Je to vždy otázka správnej rovnováhy medzi podporou európskych riešení a zachovaním dôležitých partnerstiev,“ povedal Wildberger.



Mimo Únie


Európska komisia (EK) upozorňuje, že viac než 80 percent digitálnych produktov, služieb a infraštruktúry v EÚ pochádza od spoločností mimo Únie.


Obchodné organizácie vo svojom liste ministrov varovali, že nové pravidlá môžu viesť k „nerovnému zaobchádzaniu“ so zahraničnými dodávateľmi a obmedziť možnosti firiem, ktoré dlhodobo investujú do digitálneho rozvoja Európy.


Navrhované pravidlá ešte musia schváliť členské štáty a Európsky parlament (EP).




Zdroj: SITA.sk - Ministri EÚ odmietli obavy, že technologická suverenita vytlačí zahraničné firmy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cloudové služby Digitalizácia Digitálne platformy technologické spoločnosti
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Energeticky úspornejšie a modernejšie, kultúrne inštitúcie môžu získať dotácie až do 95 percent
<< predchádzajúci článok
Každý bar potrebuje svoju Zlatokopku: Jägermeister Orange v jednoduchom mixe s tonikom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 