|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 5.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lesana, Lesia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. mája 2026
Kompany sľubuje ofenzívnu divočinu aj v odvete semifinále LM. Kto postúpi? – VIDEO
Tagy: Liga majstrov 2025/2026
Bavori pod vedením Vincenta Kompanyho chcú v odvete proti Parížanom staviť na ofenzívny futbal. Tréner Vincent Kompany z nemeckého futbalového klubu Bayernu Mníchov sľúbil, že v odvete semifinále Ligy ...
Zdieľať
5.5.2026 (SITA.sk) - Bavori pod vedením Vincenta Kompanyho chcú v odvete proti Parížanom staviť na ofenzívny futbal.
Tréner Vincent Kompany z nemeckého futbalového klubu Bayernu Mníchov sľúbil, že v odvete semifinále Ligy majstrov proti obhajcovi titulu Parížu Saint-Germain zostane verný svojmu vysoko rizikovému a ofenzívnemu štýlu hry. Futbalisti PSG majú z domáceho zápasu náskok jedného gólu po divokej "prestrelke" 5:4, v ktorej dominovali niektorí z najlepších útočníkov sveta.
Napriek tomu, že zápas mnohí oslavovali ako jeden z najlepších v modernom futbale, Kompany a jeho tím čelili kritike za slabú defenzívu. Bývalý stredný obranca však viackrát zdôraznil, že nič meniť nebude a naopak, chce ešte zvýšiť tlak, aby sa jeho šesťnásobní kluboví šampióni Európy dostali do budapeštianskeho finále.
Bayern sa už stal nemeckým majstrom, v bundeslige nastrieľal rekordných 116 gólov za 32 zápasov. Jeho ofenzívna hra však zároveň znamená zraniteľnosť. V ostatných šiestich zápasoch inkasovali Bavori až 16 gólov, pričom čisté konto si udržali len raz. Počet strelených gólov však v týchto dueloch dosiahol 21, čo potvrdzuje silu hry Bayernu. V Lige majstrov zatiaľ táto taktika prináša ovocie.
Kompany, ktorý si v prvom semifinálovom súboji odpykal dištanc, videl priestor na zlepšenie. "Nie som človek, ktorý vidí veci čiernobielo. To, čo sa stalo v Paríži, bolo logické. Rád by som udržal čisté konto, no určite nechceme stratiť to, čo nás robí silnými," povedal.
Podobný pohľad má aj obranca Joshua Kimmich. "Nemeníme herný štýl len preto, že o tri dni hráme. Neplánujeme sa len brániť. Musíme vyhrať, či už to bude 5:4, 3:2 alebo 1:0," zdôraznil.
Parížania pricestujú do Mníchova ako obhajcovia titul v LM a očakáva sa, že aj oni budú hrať otvorene. Tréner Luis Enrique vyhlásil, že jeho tím bude potrebovať "aspoň tri góly" na víťazstvo napriek jednogólovému náskoku. Kompany poukázal na fakt, že PSG neurobí kompromis so svojím štýlom, ktorý im minulý rok priniesol titul.
"PSG nezmení štýl, ktorý ich vyniesol ku hviezdam. My sme tím s najvyšším počtom víťazstiev a gólov v Európe. Nikto sa nevzdá a nepristúpi na ústupky. Každý tím využíva svoje silné stránky. My tiež. Máme čo zlepšiť, no najdôležitejšie je vyhrať," doplnil belgický tréner.
Zdroj: SITA.sk - Kompany sľubuje ofenzívnu divočinu aj v odvete semifinále LM. Kto postúpi? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Vincent Kompany z nemeckého futbalového klubu Bayernu Mníchov sľúbil, že v odvete semifinále Ligy majstrov proti obhajcovi titulu Parížu Saint-Germain zostane verný svojmu vysoko rizikovému a ofenzívnemu štýlu hry. Futbalisti PSG majú z domáceho zápasu náskok jedného gólu po divokej "prestrelke" 5:4, v ktorej dominovali niektorí z najlepších útočníkov sveta.
Napriek tomu, že zápas mnohí oslavovali ako jeden z najlepších v modernom futbale, Kompany a jeho tím čelili kritike za slabú defenzívu. Bývalý stredný obranca však viackrát zdôraznil, že nič meniť nebude a naopak, chce ešte zvýšiť tlak, aby sa jeho šesťnásobní kluboví šampióni Európy dostali do budapeštianskeho finále.
Bayern sa už stal nemeckým majstrom, v bundeslige nastrieľal rekordných 116 gólov za 32 zápasov. Jeho ofenzívna hra však zároveň znamená zraniteľnosť. V ostatných šiestich zápasoch inkasovali Bavori až 16 gólov, pričom čisté konto si udržali len raz. Počet strelených gólov však v týchto dueloch dosiahol 21, čo potvrdzuje silu hry Bayernu. V Lige majstrov zatiaľ táto taktika prináša ovocie.
Kompany, ktorý si v prvom semifinálovom súboji odpykal dištanc, videl priestor na zlepšenie. "Nie som človek, ktorý vidí veci čiernobielo. To, čo sa stalo v Paríži, bolo logické. Rád by som udržal čisté konto, no určite nechceme stratiť to, čo nás robí silnými," povedal.
Podobný pohľad má aj obranca Joshua Kimmich. "Nemeníme herný štýl len preto, že o tri dni hráme. Neplánujeme sa len brániť. Musíme vyhrať, či už to bude 5:4, 3:2 alebo 1:0," zdôraznil.
Parížania pricestujú do Mníchova ako obhajcovia titul v LM a očakáva sa, že aj oni budú hrať otvorene. Tréner Luis Enrique vyhlásil, že jeho tím bude potrebovať "aspoň tri góly" na víťazstvo napriek jednogólovému náskoku. Kompany poukázal na fakt, že PSG neurobí kompromis so svojím štýlom, ktorý im minulý rok priniesol titul.
"PSG nezmení štýl, ktorý ich vyniesol ku hviezdam. My sme tím s najvyšším počtom víťazstiev a gólov v Európe. Nikto sa nevzdá a nepristúpi na ústupky. Každý tím využíva svoje silné stránky. My tiež. Máme čo zlepšiť, no najdôležitejšie je vyhrať," doplnil belgický tréner.
Zdroj: SITA.sk - Kompany sľubuje ofenzívnu divočinu aj v odvete semifinále LM. Kto postúpi? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Liga majstrov 2025/2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Enrique posúva PSG nahor, na dosah má druhé finále Ligy majstrov za sebou. Podarí sa to? – VIDEO
Enrique posúva PSG nahor, na dosah má druhé finále Ligy majstrov za sebou. Podarí sa to? – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Manchester City len remizoval s Evertonom, radosť z toho má londýnsky Arsenal
Manchester City len remizoval s Evertonom, radosť z toho má londýnsky Arsenal