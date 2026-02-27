|
Enterprise Investors investuje ďalších 12 miliónov eur do poľskej zdravotníckej platformy Unity Care
Enterprise Investors Fund IX uskutoční dodatočnú investíciu do spoločnosti Unity Care, celonárodnej siete ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Poľsku. Len 14 mesiacov po vzniku spoločnosti zastrešujúcej sieť ...
27.2.2026 (SITA.sk) - Enterprise Investors Fund IX uskutoční dodatočnú investíciu do spoločnosti Unity Care, celonárodnej siete ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Poľsku. Len 14 mesiacov po vzniku spoločnosti zastrešujúcej sieť ambulantnej zdravotnej starostlivosti a kliník sa Enterprise Investors zaviazali poskytnúť dodatočných 12 miliónov EUR na podporu ďalšej fázy rastu spoločnosti Unity Care. Prostriedky budú použité na ďalšie akvizície a nové investície, čím sa urýchli realizácia ambicióznej expanzívnej stratégie spoločnosti.
Od decembra 2024 investovala spoločnosť Unity Care do poľského zdravotníctva takmer 50 miliónov EUR s cieľom konsolidovať a modernizovať kliniky a vybudovať celonárodnú sieť. Od začiatku je cieľom Enterprise Investors vytvoriť ziskovú skupinu zameranú na poskytovanie zdravotných služieb mimo najväčších poľských metropol, bez kompromisov v dostupnosti alebo kvalite starostlivosti. Dnes patrí pod Unity Care takmer 50 zariadení organizovaných do štyroch klastrov v šiestich vojvodstvách v Poľsku.
Dodatočný kapitál umožní spoločnosti pokračovať v expanzii a integrácii získaných zdravotníckych zariadení, diverzifikovať portfólio poskytovaných služieb a ďalej zvyšovať kvalitu starostlivosti o pacientov. Prostriedky budú takisto smerovať do investícií do infraštruktúry kliník a programu na zvýšenie prevádzkovej efektivity, vrátane štandardizácie procesov a ďalšieho rozvoja IT systémov. Unity Care aktívne vyhodnocuje ďalšie možnosti akvizícií a naďalej systematicky rozširuje svoju celonárodnú sieť.
"Spoločnosť buduje platformu s výrazným potenciálom stať sa jedným z popredných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Poľsku. Zvýšením nášho kapitálového záväzku chceme urýchliť konsolidáciu trhu a poskytnúť Unity Care prostriedky na ďalšie akvizície a pokračujúce rozširovanie ponuky služieb," uviedol Bartosz Kwiatkowski, partner v Enterprise Investors zodpovedný za investíciu.
"Máme jasný plán: vybudovať regionálnych lídrov a rýchlo integrovať nové zariadenia. Tento prístup nám umožňuje rásť štruktúrovaným spôsobom, zvyšovať štandardy starostlivosti o pacientov a efektívne realizovať našu rastovú stratégiu založenú na akvizíciách," hovorí Artur Krawczyk, CEO Unity Care.
Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť desať fondov, ktoré investovali 2,4 mld. eur do 161 spoločností a ukončili 142 investícií. www.ei.com.pl/en
Zdroj: SITA.sk - Enterprise Investors investuje ďalších 12 miliónov eur do poľskej zdravotníckej platformy Unity Care © SITA Všetky práva vyhradené.
