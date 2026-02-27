Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 27.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alexander
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

27. februára 2026

Volodymyr Zelenskyj telefonicky pozval Roberta Fica na Ukrajinu, aby prediskutovali všetky existujúce otázky


Tagy: Volodymyr Zelenskyj

Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára.



Zdieľať
Volodymyr Zelenskyj telefonicky pozval Roberta Fica na Ukrajinu, aby prediskutovali všetky existujúce otázky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatkovom telefonáte pozval predsedu vlády SR Roberta Fica na Ukrajinu, aby prediskutovali „všetky existujúce otázky.“ V príspevku na sociálnych sieťach o tom informovala kancelária ukrajinského prezidenta. Agentúra AFP vo svojej správe pripomenula, že vláda SR, ktorá je stále závislá od dovozu ruských energonosičov, obvinila Kyjev z odkladania opráv poškodeného ropovodu Družba, ktorým sa ropa vyťažená v Rusku prepravuje do Európy.


Fico avizoval telefonát so Zelenským počas štvrtkového stretnutia so študentmi v Spišskej Novej Vsi, kde uviedol, že disponuje spravodajskými informáciami, podľa ktorých ropovod Družba nie je poškodený.

Predseda vlády SR poukázal aj na to, že s Ruskom naďalej obchodne spolupracujú viaceré ďalšie krajiny: ide napríklad o nákupy skvapalneného zemného plynu zo strany niektorých členských štátov Európskej únie či nákup obohateného uránu Spojenými štátmi.

Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.


Tagy: Volodymyr Zelenskyj
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Ursula von der Leyen požiadala Ukrajinu o urýchlenie opráv ropovodu Družba (24. 2. 2026)
 EÚ si pripomína štvrté výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. 2. 2026)
 Fiala: Slovenské zastavenie dodávok elektriny Ukrajine pomáha Putinovi (23. 2. 2026)
 Fico požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu (23. 2. 2026)
 Rubio: Nie je jasné, či Rusko myslí ukončenie vojny na Ukrajine vážne (14. 2. 2026)
 Financial Times: Zelenskyj plánuje oznámiť plán volieb 24. februára (11. 2. 2026)
 Trump: Po rokovaniach je dobrá šanca na dohodu medzi Kyjevom a Moskvou (1. 12. 2025)
 Zelenskyj vyjadril vďaku Trumpovi za jeho pomoc Ukrajine (23. 11. 2025)
 Trump: Zelenskému sa bude musieť páčiť americký mierový plán (22. 11. 2025)
 Trump schválil nový mierový plán pre Rusko a Ukrajinu (20. 11. 2025)



nasledujúci článok >>
Projekt Miestnych občianskych poriadkových služieb končí, Bajo Holečková hovorí o dôležitom sociálnom nástroji
<< predchádzajúci článok
Enterprise Investors investuje ďalších 12 miliónov eur do poľskej zdravotníckej platformy Unity Care

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 