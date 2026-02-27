|
Piatok 27.2.2026
Meniny má Alexander
Archív správ
|Denník - Správy
27. februára 2026
Volodymyr Zelenskyj telefonicky pozval Roberta Fica na Ukrajinu, aby prediskutovali všetky existujúce otázky
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatkovom telefonáte pozval predsedu vlády SR Roberta Fica na Ukrajinu, aby prediskutovali „všetky existujúce otázky.“ V príspevku na sociálnych sieťach o tom informovala kancelária ukrajinského prezidenta. Agentúra AFP vo svojej správe pripomenula, že vláda SR, ktorá je stále závislá od dovozu ruských energonosičov, obvinila Kyjev z odkladania opráv poškodeného ropovodu Družba, ktorým sa ropa vyťažená v Rusku prepravuje do Európy.
Fico avizoval telefonát so Zelenským počas štvrtkového stretnutia so študentmi v Spišskej Novej Vsi, kde uviedol, že disponuje spravodajskými informáciami, podľa ktorých ropovod Družba nie je poškodený.
Predseda vlády SR poukázal aj na to, že s Ruskom naďalej obchodne spolupracujú viaceré ďalšie krajiny: ide napríklad o nákupy skvapalneného zemného plynu zo strany niektorých členských štátov Európskej únie či nákup obohateného uránu Spojenými štátmi.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Súvisiace články:
Ursula von der Leyen požiadala Ukrajinu o urýchlenie opráv ropovodu Družba (24. 2. 2026)
EÚ si pripomína štvrté výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. 2. 2026)
Fiala: Slovenské zastavenie dodávok elektriny Ukrajine pomáha Putinovi (23. 2. 2026)
Fico požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu (23. 2. 2026)
Rubio: Nie je jasné, či Rusko myslí ukončenie vojny na Ukrajine vážne (14. 2. 2026)
Financial Times: Zelenskyj plánuje oznámiť plán volieb 24. februára (11. 2. 2026)
Trump: Po rokovaniach je dobrá šanca na dohodu medzi Kyjevom a Moskvou (1. 12. 2025)
Zelenskyj vyjadril vďaku Trumpovi za jeho pomoc Ukrajine (23. 11. 2025)
Trump: Zelenskému sa bude musieť páčiť americký mierový plán (22. 11. 2025)
Trump schválil nový mierový plán pre Rusko a Ukrajinu (20. 11. 2025)
