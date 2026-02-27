Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Súťaž kamenných predajní Visa Slovak Top Shop 2025 vyhralo iHRYsko


Pri hodnotení rozhodovala predovšetkým zákaznícka skúsenosť, udržateľnosť, ale aj inovácie. Víťazstvo si v hlavnej kategórii odniesla predajňa spoločenských hier iHRYsko v nákupnom centre Vivo! ...



ihrysko vitaz vsts 2025 676x451 27.2.2026 (SITA.sk) - Pri hodnotení rozhodovala predovšetkým zákaznícka skúsenosť, udržateľnosť, ale aj inovácie. Víťazstvo si v hlavnej kategórii odniesla predajňa spoločenských hier iHRYsko v nákupnom centre Vivo! Bratislava. Vynikla kvalitou služieb, jedinečnosťou konceptu, prístupom personálu či podporou moderných platobných metód. Porotcovia súťaže Visa Slovak Top Shop udelili toto ocenenie už piatykrát.


Visa ocenila výnimočné kamenné prevádzky na Slovensku už piatykrát. Víťazné predajne jednotlivých mesiacov vytvorili finálovú dvanástku. Podobne ako po minulé roky, aj v ročníku 2025 ukázali, že poskytovanie kvality a starostlivosť o zákazníkov v offline prostredí má aj v dnešnej digitálnej dobe veľký význam. Súťaž je navyše výnimočná tým, že kombinuje hodnotenie odbornej poroty a laickej verejnosti.

Visa je titulárnym partnerom súťaže takmer od jej založenia. "Tohtoroční víťazi dokazujú, že úspešný obchod znamená oveľa viac ako len predaj produktov. Tieto prevádzky budujú komunity, reprezentujú uvedomelé myslenie a vytvárajú zákaznícke zážitky, ktoré prinášajú dlhodobú hodnotu. Digitálne platobné riešenia zohrávajú v tomto procese dôležitú úlohu, pretože efektívne podporujú prevádzky, zvyšujú transparentnosť a umožňujú ďalší rast," povedala Ľubica Gubová, country manažérka spoločnosti Visa, ktorá je titulárnym partnerom súťaže už od jej založenia.

"Sme hrdí na to, že prostredníctvom tejto súťaže pomáhame zviditeľniť malé a stredné podniky. Rovnako ich podporujeme aj cez program Slovensko platí kartou. Vďaka Visa a jej partnerom môžu získať terminál počas prvých 9 mesiacov za zvýhodnených podmienok. Iniciatíva tak posilňuje digitalizáciu platieb a zároveň pomáha obchodníkom prekonať vstupné bariéry a presadiť sa na globálnom trhu," spomenul Martin Hainzl, ktorý je v spoločnosti Visa zodpovedný za vzťahy s obchodníkmi.

Výsledky Visa Slovak Top Shop 2025


Prvé miesto v hlavnej kategórii obsadila predajňa hier iHRYsko. Predajňa je známa svojou širokou ponukou spoločenských hier pre deti a dospelých a poskytuje zákazníkom možnosť hry priamo v predajni. Ochotný personál poradí pri výbere vhodnej hry a tiež na mieste vysvetlí ako začať. Po rozsiahlej rekonštrukcii bol priestor rozšírený a vznikol Pokémon shop-in-shop, prvý svojho druhu na Slovensku. Tento koncept umožňuje zákazníkom prístup k exkluzívnemu sortimentu a tematickej hernej zóne, čo zvyšuje atraktivitu predajne a podporuje zákaznícky zážitok. "S celým tímom iHRYsko sme veľmi potešení ocenením. Roky sa snažíme spojiť krásny svet hier s krásnym svetom ľudí. Sme radi, že sa nám to darí a cena nás povzbudila v ďalšej práci," povedal Peter Černák, zakladateľ a majiteľ obchodu iHRYsko. Druhé miesto odovzdali organizátori predajni poctivých lokálnych potravín Kukkonia Shop v bratislavskom Auparku a na treťom sa umiestnil obchod s potrebami pre domácich majstrov WerchemX v Novom Meste nad Váhom.

Ocenenia sa udeľovali aj v špeciálnych kategóriách. Možnosť rozhodovať dostala aj laická verejnosť a tento rok si Cenu verejnosti odnieslo Babetkovo v Košiciach. Cenu Visa získala predajňa Billa na Bajkalskej ulici v Bratislave. Táto prevádzka je vlajkovou loďou značky. Zaujala moderným a ekologickým dizajnom. "Ročník 2025 opäť ukázal rozmanitosť výnimočných kamenných predajní. Ocenenie Visa tentokrát získala veľká značka predovšetkým za inovatívne ekologické riešenia v konkrétnej predajni," uviedla Ľubica Gubová.

Dvanásť finalistov súťaže Visa Slovak Top Shop za rok 2025:



  • Január – Kukkonia Shop, Bratislava

  • Február – MONI, Košice

  • Marec – Rest Point D4 – Odpočívadlo Rovinka, Bratislava

  • Apríl – Knihžnica, Bratislava

  • Máj – TON, Bratislava

  • Jún – Babetkovo, Košice

  • Júl – GymBeam, Košice

  • August – WerchemX, Nové Mesto nad Váhom

  • September – Billa, Bajkalská ulica, Bratislava

  • Október – MALINNA° Store, Bratislava

  • November – iHRYsko, Bratislava

  • December – La Maison Poetic Interiors, Bratislava



O súťaži Visa Slovak Top Shop


Ocenenie Visa Slovak Top Shop sa udeľuje v spolupráci so spoločnosťou Visa kamenným predajniam po celom Slovensku od roku 2021.

Víťazi sa vyberajú každý mesiac na základe skóre predajní a hodnotenia nezávislých inšpektorov. Pred vyhlásením víťaza mesiaca zoskupenie inšpektorov každý mesiac navštívi nominovanú skupinu predajní a vyhodnotí zákaznícku skúsenosť v ôsmich kategóriách:

  • Exteriér a interiér prevádzky - upravenosť a potenciál zaujať

  • Koncept a dizajn prevádzky

  • Navigácia a orientácia v obchode, oddelení a regáloch

  • Vystavenie tovaru alebo prezentácia služieb

  • POP komunikácia vrátane prebiehajúcich akcií

  • Cashless Friendly – podpora digitálnych spôsobov platenia

  • Digital signage – využitie digitálnych nosičov

  • Personál – vhodný počet, ochota, aktivita a odbornosť


Vo finále vyberie odborná porota celkového víťaza z dvanástich najlepších predajní roka.

Viac informácií nájdete na www.visaslovaktopshop.sk. Pre najnovšie správy nás môžete sledovať na LinkedIn.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Súťaž kamenných predajní Visa Slovak Top Shop 2025 vyhralo iHRYsko © SITA Všetky práva vyhradené.

