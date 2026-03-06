Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Enterprise Investors investuje do rýchlo rastúcej rumunskej siete fitness centier


Enterprise Investors Fund IX investuje až 20,4 milióna eur do spoločnosti 18GYM, jednej z popredných rumunských fitness sietí, a získa významný minoritný podiel. Transakcia podlieha schváleniu ...



Zdieľať
ei_logo_1280x840 676x444 6.3.2026 (SITA.sk) - Enterprise Investors Fund IX investuje až 20,4 milióna eur do spoločnosti 18GYM, jednej z popredných rumunských fitness sietí, a získa významný minoritný podiel. Transakcia podlieha schváleniu protimonopolným úradom.


  • EI vstupuje do partnerstva so zakladateľom spoločnosti, ktorý zostane väčšinovým akcionárom a bude naďalej riadiť spoločnosť.

  • Transakcia má podporiť ďalšiu fázu rastu 18GYM, vrátane zrýchleného otvárania nových pobočiek a vybraných akvizičných príležitostí.


Spoločnosť 18GYM založil v roku 2012 Vlad Ronea so sestrou Alexandrou Ronea a patrí medzi popredné fitness reťazce v Rumunsku. Firma rýchlo rástla najmä vďaka otváraniu nových klubov a silnému prílevu členov.

18GYM prevádzkuje 37 klubov s priemernou rozlohou približne 1 500 metrov štvorcových, čo odráža zameranie spoločnosti na priestorné a moderné zariadenia. Každý klub zahŕňa vyhradené zóny pro kardio tréning, funkčný tréning, posilňovacie stroje aj voľné váhy. Vysoko kvalitné tréningové priestory v kombinácii s dostupnou cenovou politikou podporujú silnú ekonomiku prevádzky na meter štvorcový pri zachovaní vynikajúcej zákazníckej skúsenosti. Táto prevádzková sila sa odráža aj vo výsledkoch spoločnosti: v roku 2025 narástol počet členov o
40 % a tržby presiahli 17 miliónov eur.

"Rumunský fitness trh má stále relatívne nízku mieru návštevnosti posilňovní a zostáva vysoko fragmentovaný, čo vytvára výrazné príležitosti pre rast a konsolidáciu. Veríme, že osvedčený a škálovateľný prevádzkový model 18GYM vytvára predpoklady pro ďalší rast trhového podielu tak organicky, ako aj prostredníctvom cielených akvizícií," uviedol Bartosz Kwiatkowski, partner v spoločnosti Enterprise Investors zodpovedný za transakciu. "Dopyt sa presúva smerom k priestorným, dobre vybaveným klubom ponúkajúcim kvalitný tréning za konkurencieschopné ceny, a 18GYM je vo veľmi dobrej pozícii pre naplnenie týchto očakávaní vo väčšej mierke."

"Od prvého dňa bolo našou ambíciou vybudovať najdostupnejšiu a zároveň vysoko kvalitnú sieť fitness centier v Rumunsku a stať sa lídrom trhu," uviedol Vlad Ronea, zakladateľ a generálny riaditeľ 18GYM. "Dokázali sme, že náš koncept medzi členmi silno rezonuje, a toto partnerstvo nám poskytuje zdroje k urýchleniu expanzie, ďalšiemu zlepšovaniu zákazníckej skúsenosti a zohraniu kľúčovej role v ďalšej konsolidácii trhu vďaka nášmu rozsahu a systematickému riadeniu rastu. Naším cieľom je stať sa prvou voľbou pro každého, kto sa chce hýbať a starať o svoje zdravie a celkovú kondíciu."

Investícia do 18GYM je ôsmou priamou investíciou Enterprise Investors v Rumunsku, kde spoločnosť nepretržite pôsobí od roku 2000. Spolu s touto investíciou dosahuje celkový objem kapitálu investovaného EI do rumunských podnikov 217 miliónov eur.

O spoločnosti Enterprise Investors


Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť desať fondov, ktoré investovali 2,4 mld. eur do 162 spoločností a ukončili 142 investícií. www.ei.com.pl

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Enterprise Investors investuje do rýchlo rastúcej rumunskej siete fitness centier © SITA Všetky práva vyhradené.

