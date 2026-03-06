|
Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
|Denník - Správy
Enterprise Investors investuje do rýchlo rastúcej rumunskej siete fitness centier
Enterprise Investors Fund IX investuje až 20,4 milióna eur do spoločnosti 18GYM, jednej z popredných rumunských fitness sietí, a získa významný minoritný podiel. Transakcia podlieha schváleniu ...
6.3.2026 (SITA.sk) - Enterprise Investors Fund IX investuje až 20,4 milióna eur do spoločnosti 18GYM, jednej z popredných rumunských fitness sietí, a získa významný minoritný podiel. Transakcia podlieha schváleniu protimonopolným úradom.
Spoločnosť 18GYM založil v roku 2012 Vlad Ronea so sestrou Alexandrou Ronea a patrí medzi popredné fitness reťazce v Rumunsku. Firma rýchlo rástla najmä vďaka otváraniu nových klubov a silnému prílevu členov.
18GYM prevádzkuje 37 klubov s priemernou rozlohou približne 1 500 metrov štvorcových, čo odráža zameranie spoločnosti na priestorné a moderné zariadenia. Každý klub zahŕňa vyhradené zóny pro kardio tréning, funkčný tréning, posilňovacie stroje aj voľné váhy. Vysoko kvalitné tréningové priestory v kombinácii s dostupnou cenovou politikou podporujú silnú ekonomiku prevádzky na meter štvorcový pri zachovaní vynikajúcej zákazníckej skúsenosti. Táto prevádzková sila sa odráža aj vo výsledkoch spoločnosti: v roku 2025 narástol počet členov o
40 % a tržby presiahli 17 miliónov eur.
"Rumunský fitness trh má stále relatívne nízku mieru návštevnosti posilňovní a zostáva vysoko fragmentovaný, čo vytvára výrazné príležitosti pre rast a konsolidáciu. Veríme, že osvedčený a škálovateľný prevádzkový model 18GYM vytvára predpoklady pro ďalší rast trhového podielu tak organicky, ako aj prostredníctvom cielených akvizícií," uviedol Bartosz Kwiatkowski, partner v spoločnosti Enterprise Investors zodpovedný za transakciu. "Dopyt sa presúva smerom k priestorným, dobre vybaveným klubom ponúkajúcim kvalitný tréning za konkurencieschopné ceny, a 18GYM je vo veľmi dobrej pozícii pre naplnenie týchto očakávaní vo väčšej mierke."
"Od prvého dňa bolo našou ambíciou vybudovať najdostupnejšiu a zároveň vysoko kvalitnú sieť fitness centier v Rumunsku a stať sa lídrom trhu," uviedol Vlad Ronea, zakladateľ a generálny riaditeľ 18GYM. "Dokázali sme, že náš koncept medzi členmi silno rezonuje, a toto partnerstvo nám poskytuje zdroje k urýchleniu expanzie, ďalšiemu zlepšovaniu zákazníckej skúsenosti a zohraniu kľúčovej role v ďalšej konsolidácii trhu vďaka nášmu rozsahu a systematickému riadeniu rastu. Naším cieľom je stať sa prvou voľbou pro každého, kto sa chce hýbať a starať o svoje zdravie a celkovú kondíciu."
Investícia do 18GYM je ôsmou priamou investíciou Enterprise Investors v Rumunsku, kde spoločnosť nepretržite pôsobí od roku 2000. Spolu s touto investíciou dosahuje celkový objem kapitálu investovaného EI do rumunských podnikov 217 miliónov eur.
Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť desať fondov, ktoré investovali 2,4 mld. eur do 162 spoločností a ukončili 142 investícií. www.ei.com.pl
