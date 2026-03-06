|
Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
06. marca 2026
Rašimu už doručili legislatívny podnet od Žilinku na zmenu Trestného zákona
Tagy: Daňová trestná činnosť Generálny prokurátor predseda Národnej rady SR Trestný zákon Ústavnoprávny výbor NR SR
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) už dostal legislatívny podnet generálneho ...
6.3.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) už dostal legislatívny podnet generálneho prokurátora Maroša Žilinku na zmenu a doplnenie Trestného zákona v oblasti boja proti daňovej trestnej činnosti.
„Problematika trestnej činnosti si vyžaduje neustálu pozornosť a pravidelné vyhodnocovanie účinnosti existujúcich právnych nástrojov – vrátane tých, ktoré sa týkajú daňovej oblasti. Predložený návrh je potrebné odborne posúdiť, a vzhľadom na to, že Trestný zákon je v legislatívnej a odbornej gescii ministerstva spravodlivosti, požiadam ministerstvo spravodlivosti o odborné stanovisko a následné koordinovanie ďalších krokov,” uviedol predseda parlamentu vo svojom stanovisku. Raši tiež plánuje paralelne požiadať Ústavnoprávny výbor NR SR o prerokovanie návrhu.
„Zároveň považujem za dôležité venovať pozornosť aj minuloročnému nižšiemu výberu daní. Z tohto dôvodu – skôr, než pristúpime k prípadným novým legislatívnym zmenám – je potrebné dôkladne preskúmať, či štát v súčasnosti naplno využíva všetky existujúce nástroje a mechanizmy na efektívny výber daní,” uviedol Raši s tým, že preto považuje za vhodné, aby najskôr rezort financií podrobne analyzoval príčiny nižšieho výberu daní oproti plánovaným hodnotám.
Ministerstvo financií SR by tiež podľa šéfa parlamentu malo posúdiť, či je potrebné prijímať nové legislatívne opatrenia, alebo či jestvuje priestor na zlepšenie praktickej aplikácie tých existujúcich. „Rovnako by som ocenil, keby generálny prokurátor komunikoval svoje iniciatívy aj priamo s vládou a vyššie uvedenými príslušnými rezortmi, aby mohli byť prerokované a prípadne prijaté v riadnom legislatívnom procese,” uzavrel Raši.
Zdroj: SITA.sk - Rašimu už doručili legislatívny podnet od Žilinku na zmenu Trestného zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
