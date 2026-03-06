Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

06. marca 2026

Rašimu už doručili legislatívny podnet od Žilinku na zmenu Trestného zákona


Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) už dostal legislatívny podnet generálneho ...



67e54fd11c1e0045809636 676x451 6.3.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) už dostal legislatívny podnet generálneho prokurátora Maroša Žilinku na zmenu a doplnenie Trestného zákona v oblasti boja proti daňovej trestnej činnosti.


„Problematika trestnej činnosti si vyžaduje neustálu pozornosť a pravidelné vyhodnocovanie účinnosti existujúcich právnych nástrojov – vrátane tých, ktoré sa týkajú daňovej oblasti. Predložený návrh je potrebné odborne posúdiť, a vzhľadom na to, že Trestný zákon je v legislatívnej a odbornej gescii ministerstva spravodlivosti, požiadam ministerstvo spravodlivosti o odborné stanovisko a následné koordinovanie ďalších krokov,” uviedol predseda parlamentu vo svojom stanovisku. Raši tiež plánuje paralelne požiadať Ústavnoprávny výbor NR SR o prerokovanie návrhu.

„Zároveň považujem za dôležité venovať pozornosť aj minuloročnému nižšiemu výberu daní. Z tohto dôvodu – skôr, než pristúpime k prípadným novým legislatívnym zmenám – je potrebné dôkladne preskúmať, či štát v súčasnosti naplno využíva všetky existujúce nástroje a mechanizmy na efektívny výber daní,” uviedol Raši s tým, že preto považuje za vhodné, aby najskôr rezort financií podrobne analyzoval príčiny nižšieho výberu daní oproti plánovaným hodnotám.

Ministerstvo financií SR by tiež podľa šéfa parlamentu malo posúdiť, či je potrebné prijímať nové legislatívne opatrenia, alebo či jestvuje priestor na zlepšenie praktickej aplikácie tých existujúcich. „Rovnako by som ocenil, keby generálny prokurátor komunikoval svoje iniciatívy aj priamo s vládou a vyššie uvedenými príslušnými rezortmi, aby mohli byť prerokované a prípadne prijaté v riadnom legislatívnom procese,” uzavrel Raši.


Zdroj: SITA.sk - Rašimu už doručili legislatívny podnet od Žilinku na zmenu Trestného zákona © SITA Všetky práva vyhradené.

