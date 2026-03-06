Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Radoslav, Radoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. marca 2026

Bombardier už absolvoval štyri repatriačné lety, Kaliňák kritiku opozície odmieta – VIDEO


Tagy: Blízky východ Bombardier bývalý minister vnútra Minister obrany SR repatriačný let

Lietadlo Bombardier absolvovalo podľa slov Kaliňáka už štyri repatriačné lety z Blízkeho východu. Jeden bol ...



Zdieľať
67615441511eb225597638 676x459 6.3.2026 (SITA.sk) - Lietadlo Bombardier absolvovalo podľa slov Kaliňáka už štyri repatriačné lety z Blízkeho východu. Jeden bol dávnejšie, tri boli teraz.


Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) tak reagoval na piatkovú tlačovú besedu Hnutia Slovensko s tým, že nie je pravda, že by sa let zrealizoval po tlaku opozície či tlačových besedách, v ktorých sa upozorňovalo na to, že lietadlá Bombardier neplnia účel, na ktorý boli kúpené. Podľa slov ministra lietadlo v piatok doviezlo do Ománu aj pracovníkov z ministerstiev, ktorí budú zodpovední za organizáciu repatriačných letov.

Repatriáciou slovenských občanov


Opozícia podľa ministra za posledné dni povedala mnoho lží v súvislosti s repatriáciou slovenských občanov z Blízkeho východu. Jeden z nezmyslov je, že namiesto veľkého Airbusu s kapacitou 90 osôb vyslali malé lietadla Bombardier s kapacitou 15 osôb.

Podľa Kaliňáka je to lož, pretože oba Airbusy boli na štarte pripravené tam letieť. Letisko v Maskate chce však v prvom rade vybavovať svoje pravidelné linky.

Upozornil, že Slovensko nie jediná krajina, ktorá chce svojich občanov z Blízkeho východu dostať domov. „Všetky ostatné lietadlá, ktoré prišli z iných štátov, zaplnili to letisko natoľko, že nevedeli prijať už žiadne veľké lietadlo,“ vysvetlil Kaliňák, prečo napokon odštartovalo len malé lietadlo. Podotkol, že neprijali dokonca ani lietadlo inej krajiny, ktoré už bolo vo vzduchu. Minister ubezpečil, že dnes už Airbusy odleteli na Blízky východ pre repatriantov.

O desať rokov mladšie lietadlá


Minister obrany sa súčasne ohradil voči tvrdeniam exministra vnútra a poslanca Romana Mikulca (Hnutie Slovensko), že lietadla Bombardier nakúpil o polovicu drahšie.

Uviedol, že sa síce dá takého lietadlo zohnať na internete za 9,2 či 12 miliónov, no v takomto prípade má lietadlo nalietaných 6 000 hodín, má za sebou 3 000 pristátí a ide o lietadlá z roku 2005.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Naše lietadlá sú o desať rokov mladšie, majú nalietaných trikrát menej hodín a polovičný počet pristátí. Je to niečo úplne iné, iná avionika aj vybavenie,“ dodal minister. V súvislosti s tvrdeniami, že Bombardier má malú kapacitu osôb a nie je teda vhodné na evakuáciu občanov minister pripomenul, že lietadlo je predovšetkým určené na pomoc chorým ľuďom a rýchly a priamy prevoz pacientov.


Zdroj: SITA.sk - Bombardier už absolvoval štyri repatriačné lety, Kaliňák kritiku opozície odmieta – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Blízky východ Bombardier bývalý minister vnútra Minister obrany SR repatriačný let
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Enterprise Investors investuje do rýchlo rastúcej rumunskej siete fitness centier
<< predchádzajúci článok
Pellegrini sa stretol so Žilinkom, diskutovali aj o stave Slovenska v boji proti korupcii – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 