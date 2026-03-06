|
Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
Denník - Správy
06. marca 2026
Bombardier už absolvoval štyri repatriačné lety, Kaliňák kritiku opozície odmieta – VIDEO
Lietadlo Bombardier absolvovalo podľa slov Kaliňáka už štyri repatriačné lety z Blízkeho východu. Jeden bol ...
6.3.2026 (SITA.sk) - Lietadlo Bombardier absolvovalo podľa slov Kaliňáka už štyri repatriačné lety z Blízkeho východu. Jeden bol dávnejšie, tri boli teraz.
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) tak reagoval na piatkovú tlačovú besedu Hnutia Slovensko s tým, že nie je pravda, že by sa let zrealizoval po tlaku opozície či tlačových besedách, v ktorých sa upozorňovalo na to, že lietadlá Bombardier neplnia účel, na ktorý boli kúpené. Podľa slov ministra lietadlo v piatok doviezlo do Ománu aj pracovníkov z ministerstiev, ktorí budú zodpovední za organizáciu repatriačných letov.
Opozícia podľa ministra za posledné dni povedala mnoho lží v súvislosti s repatriáciou slovenských občanov z Blízkeho východu. Jeden z nezmyslov je, že namiesto veľkého Airbusu s kapacitou 90 osôb vyslali malé lietadla Bombardier s kapacitou 15 osôb.
Podľa Kaliňáka je to lož, pretože oba Airbusy boli na štarte pripravené tam letieť. Letisko v Maskate chce však v prvom rade vybavovať svoje pravidelné linky.
Upozornil, že Slovensko nie jediná krajina, ktorá chce svojich občanov z Blízkeho východu dostať domov. „Všetky ostatné lietadlá, ktoré prišli z iných štátov, zaplnili to letisko natoľko, že nevedeli prijať už žiadne veľké lietadlo,“ vysvetlil Kaliňák, prečo napokon odštartovalo len malé lietadlo. Podotkol, že neprijali dokonca ani lietadlo inej krajiny, ktoré už bolo vo vzduchu. Minister ubezpečil, že dnes už Airbusy odleteli na Blízky východ pre repatriantov.
Minister obrany sa súčasne ohradil voči tvrdeniam exministra vnútra a poslanca Romana Mikulca (Hnutie Slovensko), že lietadla Bombardier nakúpil o polovicu drahšie.
Uviedol, že sa síce dá takého lietadlo zohnať na internete za 9,2 či 12 miliónov, no v takomto prípade má lietadlo nalietaných 6 000 hodín, má za sebou 3 000 pristátí a ide o lietadlá z roku 2005.
„Naše lietadlá sú o desať rokov mladšie, majú nalietaných trikrát menej hodín a polovičný počet pristátí. Je to niečo úplne iné, iná avionika aj vybavenie,“ dodal minister. V súvislosti s tvrdeniami, že Bombardier má malú kapacitu osôb a nie je teda vhodné na evakuáciu občanov minister pripomenul, že lietadlo je predovšetkým určené na pomoc chorým ľuďom a rýchly a priamy prevoz pacientov.
Zdroj: SITA.sk - Bombardier už absolvoval štyri repatriačné lety, Kaliňák kritiku opozície odmieta – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
