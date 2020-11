Video: Dá sa Matovič zaočkovať ako prvý s rodinou a bude vzorom? Odpoveď vás prekvapí

Divák sa opýtal Matoviča, či sa dá ako prvý zaočkovať aj s celou svojou rodinou, keď na Slovensko dorazí očkovacia látka na koronavírus, aby tak ukázal, že bude vzorom pre všetkých.

Matovič odpovedal, že to raz sľúbil ale potom si uvedomil, že prioritu by mali mať starší ľudia a zdravotnícki pracovníci. “Ideálne by bolo, aby som sa zaočkoval úplne posledný.” hovorí Matovič.

Dodáva však, že potom by ľudia pochybovali, či sa zaočkovať vôbec dá. Premiér však vyhlásil, že sa zaočkovať na 100% dá, ale pripadá mu najviac férové, ak sa dá “ako kapitán lode” zaočkovať ako posledný.