Enterprise Investors preberá kontrolu nad firmou PAN-PEK

Spoločnosť EI sa dohodla na odkupe podielu Ivana Paraća, zakladateľa spoločnosti Pan­Pek;



Fond PEF VII pôvodne kúpil 65 % podiel v spoločnosti v máji 2018. Po dokončení transakcie sa fond PEF VII stane 100 % vlastníkom spoločnosti Pan-Pek;



Hodnota transakcie nebola zverejnená;



Dokončenie transakcie podlieha schváleniu protimonopolného úradu.





O spoločnosti Enterprise Investors

16.10.2020 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Pan-Pek vznikla v roku 1992 a patrí medzi najväčších výrobcov mrazených pekárenských výrobkov v regióne Jadranu. Spoločnosť dodáva svoje produkty moderným maloobchodným predajniam potravín v Chorvátsku a prevádzkuje vlastnú sieť 65 predajných miest, a to najmä v oblasti hlavného mesta Záhreb. Spoločnosť expanduje so svojimi predajňami v ďalších väčších mestách, ako aj na pobreží Jadranského mora. Pan-Pek ponúka široký výber chlebových výrobkov, bagiet a sendvičov vo viacerých maloobchodných sieťach potravín, ako aj vo vlastnej sieti. V priebehu posledných dvoch rokov firma neustále pracovala na vývoji svojho sortimentu, aby ponúkla svojim zákazníkom najlepšie produkty. Hlavný výrobný závod sa nachádza v Záhrebe, jeden menší závod je v Dakove vo východnom Chorvátsku."Chceli by sme Ivanovi Paraćovi poďakovať za spoluprácu počas uplynulých dvoch rokov. Pán Parać je veľmi skúsený podnikateľ, pod ktorého vedením Pan-Pek získal nových zákazníkov, otvoril ďalšie predajne a v roku 2019 dosiahol rekordné tržby v hodnote 36 mil. eur. Budeme pokračovať v jeho úsilí, ktoré smerovalo k posilňovaniu pozície spoločnosti Pan-Pek v jadranskom regióne pod vedením súčasného generálneho riaditeľa Jánosa Királyho," uviedol Michał Kędzia, partner Enterprise Investors, zodpovedný za túto investíciu.Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 2 mld. eur do 144 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 134 investícií v objeme 4,1 mld. eur. Viac informácií na https://www.ei.com.pl/sk/ Informačný servis