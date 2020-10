Nová iniciatíva Community Lab spája ľudí s cieľom znižovať dopady klimatických zmien

Hľadanie nových spôsobov uvažovania a zvýšenie vplyvu v prinášaní inovácií a systematických spôsobov, ktoré zmierňujú klimatické zmeny.

Zlepšenie spolupráce a úrovne dôvery – hľadanie riešení, ktoré prepájajú obyvateľov, mimovládne organizácie, firmy a verejné úrady a budujú dôveru a aliancie pre boj s klimatickými zmenami.

Prinášanie inovácií do financovania environmentálnych projektov.





16.10.2020 (Webnoviny.sk) -Hlavným cieľom novej iniciatívy Community Lab je spojiť kľúčových aktérov, ktorí identifikujú spoločné ciele a pomocou inovatívnych prístupov budú schopní implementovať zmeny, ktoré zmiernia dopady globálneho otepľovania. Jej úlohou je urýchliť systémové zmeny a integráciu zainteresovaných strán v regióne strednej a východnej Európy, podniknúť prvotné kroky a zdieľať vedomosti so subjektmi, ktoré spolupracujú s EIT Climate-KIC. Je to na mieru šité "laboratórium", ktoré podnecuje zmeny v dôležitých oblastiach spoločnosti.Iniciatíva Community Lab má tri smery:Hlavnou myšlienkou projektu je aj podpora hľadania nových riešení a prepájania rôznych oblastí činnosti. "Je naliehavé, aby CEE región začal skúmať nové modely spolupráce, budovať sieť aktérov a zároveň investovať aj do fungujúcich oblastí, ktoré by mohli vyniknúť v medzinárodnom meradle. Samotný Community Lab je však možné vnímať ako experiment - budeme pomocou neho testovať najlepšie spôsoby, ako vytvoriť úspešnú, cieľavedomú komunitu s cieľom zapojiť zainteresované strany, ktoré by s nami za iných okolností nespolupracovali,” vysvetľuje Barbara Jarkiewicz z EIT Climate-KIC.Do iniciatívy je možné sa zapojiť sa do 20. októbra 2020 prostredníctvom formuláru: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuZi0QQwbBX6sclIYht7feFyvXK5rQ9bWS-TvNmm9m-RMdRQ/viewform Community Lab je iniciatívou európskej organizácie EIT Climate-KIC, ktorá má cieľ podporovať zavádzanie zelených riešení v rámci EÚ. Partnermi iniciatívy sú: Ashoka Foundation, 4CF Strategic Foresight a Centre for Systems Solutions.Informačný servis