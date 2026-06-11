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Enterprise Investors predáva spoločnosť Anwim, vlastníka siete MOYA, spoločnostiam Stonepeak a Energy Equation Partners
Tagy: PR
Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII) dnes oznámil, že uzavrel dohodu o predaji spoločnosti Anwim. Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), private equity fond spravovaný spoločnosťou
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11.6.2026 (SITA.sk) - Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII) dnes oznámil, že uzavrel dohodu o predaji spoločnosti Anwim.
Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI), dnes oznámil, že uzavrel dohodu o predaji spoločnosti Anwim, najväčšieho nezávislého obchodníka s pohonnými hmotami v Poľsku a vlastníka siete čerpacích staníc MOYA. Fond spoločne so zakladateľmi predá 100 % spoločnosti konzorciu tvorenému spoločnosťami Stonepeak a Energy Equation Partners (EEP). Hodnota transakcie nebola zverejnená. Dokončenie transakcie podlieha obvyklým regulačným schváleniam.
Keď EI v roku 2018 prvýkrát investovala do spoločnosti Anwim, spoločnosť prevádzkovala 180 čerpacích staníc. Do konca marca 2026 sa sieť MOYA strojnásobila na 540 staníc, čím sa stala tretím najväčším a najrýchlejšie rastúcim reťazcom čerpacích staníc v Poľsku. V rovnakom období sa Anwim vyvinul na plne integrovanú spoločnosť naprieč dovozom, vývozom, veľkoobchodom a maloobchodom. Dnes prevádzkuje najväčšiu nezávislú sieť čerpacích staníc v krajine, a to vlastných aj franšízových.
Tento progres bol výsledkom jasnej stratégie vytvorenej v úzkej spolupráci so zakladateľmi a manažérskym tímom, ktorí zostali aktívne zapojení do rozvoja spoločnosti. Včasné spustenie priameho dovozu palív zabezpečilo diverzifikované dodávky a zlepšilo marže na trhu, ktorému dominujú vertikálne integrovaní hráči.
MOYA pokračovala v expanzii kombináciou organického rastu a selektívnych akvizícií, vrátane nezávislých čerpacích staníc a malých sietí čerpacích staníc. V roku 2022 Anwim prevzal spoločnosť The Fuel Company, holandského poskytovateľa flotilových kariet akceptovaných na viac ako 8 000 staniciach v 18 európskych krajinách. To zákazníkom umožnilo tankovať po celej Európe a v rámci skupiny vytvorilo biznis flotilových kariet. Spoločnosť zároveň posilnila svoju ponuku mimo palív zavedením konceptu Caffe MOYA a rozšírenej ponuky retailového predaja. V poslednom období investovala aj do elektromobility a očakáva, že do konca roka bude prevádzkovať približne 180 nabíjacích staníc pre elektromobily.
Akvizícia zo strany spoločnosti Stonepeak, poprednej alternatívnej investičnej spoločnosti špecializujúcej sa na infraštruktúru a reálne aktíva, a spoločnosti Energy Equation Partners (EEP), špecializovanej investičnej spoločnosti v oblasti energetiky, nadväzuje na ich predchádzajúcu investíciu do JET Tankstellen v Nemecku a Rakúsku a opiera sa o ich hlboké spoločné skúsenosti s investíciami naprieč energetickým hodnotovým reťazcom.
"Anwim je skvelým príkladom rastu, ktorý sa snažíme dosahovať," uviedol Sebastian Król, partner EI zodpovedný za investíciu. "Spoločne so zakladateľmi a manažmentom sme sieť rozšírili viac ako trojnásobne, EBITDA navýšili viac ako štvornásobne a spoločnosť transformovali na plne integrovaného hráča v oblasti pohonných hmôt, čím sme vytvorili silnú platformu pre ďalšiu expanziu."
Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy súkromného kapitálu v strednej a východnej Európe. Od svojho založenia v roku 1990 získala prostriedky do desiatich fondov, ktoré investovali a zaviazali sa investovať 2,5 miliardy EUR do 163 spoločností a ukončili investície v 143 spoločnostiach.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Enterprise Investors predáva spoločnosť Anwim, vlastníka siete MOYA, spoločnostiam Stonepeak a Energy Equation Partners © SITA Všetky práva vyhradené.
Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI), dnes oznámil, že uzavrel dohodu o predaji spoločnosti Anwim, najväčšieho nezávislého obchodníka s pohonnými hmotami v Poľsku a vlastníka siete čerpacích staníc MOYA. Fond spoločne so zakladateľmi predá 100 % spoločnosti konzorciu tvorenému spoločnosťami Stonepeak a Energy Equation Partners (EEP). Hodnota transakcie nebola zverejnená. Dokončenie transakcie podlieha obvyklým regulačným schváleniam.
Keď EI v roku 2018 prvýkrát investovala do spoločnosti Anwim, spoločnosť prevádzkovala 180 čerpacích staníc. Do konca marca 2026 sa sieť MOYA strojnásobila na 540 staníc, čím sa stala tretím najväčším a najrýchlejšie rastúcim reťazcom čerpacích staníc v Poľsku. V rovnakom období sa Anwim vyvinul na plne integrovanú spoločnosť naprieč dovozom, vývozom, veľkoobchodom a maloobchodom. Dnes prevádzkuje najväčšiu nezávislú sieť čerpacích staníc v krajine, a to vlastných aj franšízových.
Tento progres bol výsledkom jasnej stratégie vytvorenej v úzkej spolupráci so zakladateľmi a manažérskym tímom, ktorí zostali aktívne zapojení do rozvoja spoločnosti. Včasné spustenie priameho dovozu palív zabezpečilo diverzifikované dodávky a zlepšilo marže na trhu, ktorému dominujú vertikálne integrovaní hráči.
MOYA pokračovala v expanzii kombináciou organického rastu a selektívnych akvizícií, vrátane nezávislých čerpacích staníc a malých sietí čerpacích staníc. V roku 2022 Anwim prevzal spoločnosť The Fuel Company, holandského poskytovateľa flotilových kariet akceptovaných na viac ako 8 000 staniciach v 18 európskych krajinách. To zákazníkom umožnilo tankovať po celej Európe a v rámci skupiny vytvorilo biznis flotilových kariet. Spoločnosť zároveň posilnila svoju ponuku mimo palív zavedením konceptu Caffe MOYA a rozšírenej ponuky retailového predaja. V poslednom období investovala aj do elektromobility a očakáva, že do konca roka bude prevádzkovať približne 180 nabíjacích staníc pre elektromobily.
Akvizícia zo strany spoločnosti Stonepeak, poprednej alternatívnej investičnej spoločnosti špecializujúcej sa na infraštruktúru a reálne aktíva, a spoločnosti Energy Equation Partners (EEP), špecializovanej investičnej spoločnosti v oblasti energetiky, nadväzuje na ich predchádzajúcu investíciu do JET Tankstellen v Nemecku a Rakúsku a opiera sa o ich hlboké spoločné skúsenosti s investíciami naprieč energetickým hodnotovým reťazcom.
"Anwim je skvelým príkladom rastu, ktorý sa snažíme dosahovať," uviedol Sebastian Król, partner EI zodpovedný za investíciu. "Spoločne so zakladateľmi a manažmentom sme sieť rozšírili viac ako trojnásobne, EBITDA navýšili viac ako štvornásobne a spoločnosť transformovali na plne integrovaného hráča v oblasti pohonných hmôt, čím sme vytvorili silnú platformu pre ďalšiu expanziu."
O private equity spoločnosti Enterprise Investors
Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy súkromného kapitálu v strednej a východnej Európe. Od svojho založenia v roku 1990 získala prostriedky do desiatich fondov, ktoré investovali a zaviazali sa investovať 2,5 miliardy EUR do 163 spoločností a ukončili investície v 143 spoločnostiach.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Enterprise Investors predáva spoločnosť Anwim, vlastníka siete MOYA, spoločnostiam Stonepeak a Energy Equation Partners © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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