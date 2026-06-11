Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobroslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Enterprise Investors predáva spoločnosť Anwim, vlastníka siete MOYA, spoločnostiam Stonepeak a Energy Equation Partners


Tagy: PR

Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII) dnes oznámil, že uzavrel dohodu o predaji spoločnosti Anwim. Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), private equity fond spravovaný spoločnosťou



Zdieľať
ei_logo_1280x840 676x444 11.6.2026 (SITA.sk) - Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII) dnes oznámil, že uzavrel dohodu o predaji spoločnosti Anwim.


Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI), dnes oznámil, že uzavrel dohodu o predaji spoločnosti Anwim, najväčšieho nezávislého obchodníka s pohonnými hmotami v Poľsku a vlastníka siete čerpacích staníc MOYA. Fond spoločne so zakladateľmi predá 100 % spoločnosti konzorciu tvorenému spoločnosťami Stonepeak a Energy Equation Partners (EEP). Hodnota transakcie nebola zverejnená. Dokončenie transakcie podlieha obvyklým regulačným schváleniam.

Keď EI v roku 2018 prvýkrát investovala do spoločnosti Anwim, spoločnosť prevádzkovala 180 čerpacích staníc. Do konca marca 2026 sa sieť MOYA strojnásobila na 540 staníc, čím sa stala tretím najväčším a najrýchlejšie rastúcim reťazcom čerpacích staníc v Poľsku. V rovnakom období sa Anwim vyvinul na plne integrovanú spoločnosť naprieč dovozom, vývozom, veľkoobchodom a maloobchodom. Dnes prevádzkuje najväčšiu nezávislú sieť čerpacích staníc v krajine, a to vlastných aj franšízových.

Tento progres bol výsledkom jasnej stratégie vytvorenej v úzkej spolupráci so zakladateľmi a manažérskym tímom, ktorí zostali aktívne zapojení do rozvoja spoločnosti. Včasné spustenie priameho dovozu palív zabezpečilo diverzifikované dodávky a zlepšilo marže na trhu, ktorému dominujú vertikálne integrovaní hráči.

MOYA pokračovala v expanzii kombináciou organického rastu a selektívnych akvizícií, vrátane nezávislých čerpacích staníc a malých sietí čerpacích staníc. V roku 2022 Anwim prevzal spoločnosť The Fuel Company, holandského poskytovateľa flotilových kariet akceptovaných na viac ako 8 000 staniciach v 18 európskych krajinách. To zákazníkom umožnilo tankovať po celej Európe a v rámci skupiny vytvorilo biznis flotilových kariet. Spoločnosť zároveň posilnila svoju ponuku mimo palív zavedením konceptu Caffe MOYA a rozšírenej ponuky retailového predaja. V poslednom období investovala aj do elektromobility a očakáva, že do konca roka bude prevádzkovať približne 180 nabíjacích staníc pre elektromobily.

Akvizícia zo strany spoločnosti Stonepeak, poprednej alternatívnej investičnej spoločnosti špecializujúcej sa na infraštruktúru a reálne aktíva, a spoločnosti Energy Equation Partners (EEP), špecializovanej investičnej spoločnosti v oblasti energetiky, nadväzuje na ich predchádzajúcu investíciu do JET Tankstellen v Nemecku a Rakúsku a opiera sa o ich hlboké spoločné skúsenosti s investíciami naprieč energetickým hodnotovým reťazcom.

"Anwim je skvelým príkladom rastu, ktorý sa snažíme dosahovať," uviedol Sebastian Król, partner EI zodpovedný za investíciu. "Spoločne so zakladateľmi a manažmentom sme sieť rozšírili viac ako trojnásobne, EBITDA navýšili viac ako štvornásobne a spoločnosť transformovali na plne integrovaného hráča v oblasti pohonných hmôt, čím sme vytvorili silnú platformu pre ďalšiu expanziu."

O private equity spoločnosti Enterprise Investors


Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy súkromného kapitálu v strednej a východnej Európe. Od svojho založenia v roku 1990 získala prostriedky do desiatich fondov, ktoré investovali a zaviazali sa investovať 2,5 miliardy EUR do 163 spoločností a ukončili investície v 143 spoločnostiach.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Enterprise Investors predáva spoločnosť Anwim, vlastníka siete MOYA, spoločnostiam Stonepeak a Energy Equation Partners © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Britský minister obrany odstúpil, Starmerovu vládu obvinil z podfinancovania armády
<< predchádzajúci článok
Prímerie je podľa Teheránu už prakticky bezcenné, USA ho porušujú flagrantným spôsobom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 