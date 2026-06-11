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11. júna 2026
Prímerie je podľa Teheránu už prakticky bezcenné, USA ho porušujú flagrantným spôsobom
Tagy: americko-iránske napätie americko-iránsky konflikt dočasné prímerie eskalácia napätia Vojna na Blízkom východe
Eskaláciu medzi Teheránom a Washingtonom medzitým odsúdili Rusko, Turecko aj Saudská Arábia a vyzvali na návrat k rokovaniam. Prímerie v ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Eskaláciu medzi Teheránom a Washingtonom medzitým odsúdili Rusko, Turecko aj Saudská Arábia a vyzvali na návrat k rokovaniam.
Prímerie v trojmesačnej vojne na Blízkom východe po najnovších útokoch Spojených štátov prakticky stratilo zmysel, vyhlásil vo štvrtok Teherán, ktorý na ne odpovedal masívnymi údermi na krajiny Perzského zálivu, na ktorých území sa nachádzajú americké základne.
„Nezákonné a kriminálne útoky, ktoré Spojené štáty v uplynulých hodinách vykonali, predstavujú nielen flagrantné porušenie, ale robia prímerie prakticky bezvýznamným,“ uviedlo iránske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.
Počas druhého dňa vzájomných útokov americké sily zasiahli sledovacie, komunikačné a protivzdušné zariadenia na iránskom území, na čo Revolučné gardy odpovedali raketami vyslanými na okolité štáty vrátane Jordánska, Bahrajnu a Kuvajtu.
Eskaláciu medzi Teheránom a Washingtonom medzitým odsúdili Rusko, Turecko aj Saudská Arábia, ktoré ich vyzvali na návrat k rokovaniam a varovali pred negatívnymi dôsledkami oživeného konfliktu.
Kremeľ varoval, že nové údery v ich vojne budú mať negatívny dopad na svetovú ekonomiku. „Vyzývame všetky strany tohto konfliktu na zdržanlivosť a návrat k rokovaciemu stolu,“ povedal kremeľský hovorca Dmitrij Peskov. Dodal, že eskalácia prináša riziko ďalších „negatívnych dôsledkov pre situáciu v regióne a globálnu ekonomiku“.
Na zastavenie útokov vyzvalo aj Turecko. „Vzájomné útoky, ktoré sa začali pred dvoma dňami, vyvolávajú obavy z eskalácie,“ povedal minister zahraničných vecí Hakan Fidan na tlačovej konferencii v Sofii. „Odporúčame stranám, aby zastavili svoje útoky a obnovili rokovania.“
Saudská Arábia odsúdila nočné iránske útoky na Bahrajn, Jordánsko a Kuvajt a rovnako vyzvala na obnovenie rokovaní sprostredkovaných Pakistanom a Katarom. Saudské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo na „deeskaláciu a zdržanlivosť“ a apelovalo na všetky strany, aby „uprednostnili rozvahu a vrátili sa k diplomatickému úsiliu a konštruktívnym rokovaniam podporovaným Islamskou republikou Pakistan a štátom Katar“.
Zdroj: SITA.sk - Prímerie je podľa Teheránu už prakticky bezcenné, USA ho porušujú flagrantným spôsobom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prímerie v trojmesačnej vojne na Blízkom východe po najnovších útokoch Spojených štátov prakticky stratilo zmysel, vyhlásil vo štvrtok Teherán, ktorý na ne odpovedal masívnymi údermi na krajiny Perzského zálivu, na ktorých území sa nachádzajú americké základne.
Bezvýznamné prímerie
„Nezákonné a kriminálne útoky, ktoré Spojené štáty v uplynulých hodinách vykonali, predstavujú nielen flagrantné porušenie, ale robia prímerie prakticky bezvýznamným,“ uviedlo iránske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.
Počas druhého dňa vzájomných útokov americké sily zasiahli sledovacie, komunikačné a protivzdušné zariadenia na iránskom území, na čo Revolučné gardy odpovedali raketami vyslanými na okolité štáty vrátane Jordánska, Bahrajnu a Kuvajtu.
Výzvy na návrat k rokovaniam
Eskaláciu medzi Teheránom a Washingtonom medzitým odsúdili Rusko, Turecko aj Saudská Arábia, ktoré ich vyzvali na návrat k rokovaniam a varovali pred negatívnymi dôsledkami oživeného konfliktu.
Kremeľ varoval, že nové údery v ich vojne budú mať negatívny dopad na svetovú ekonomiku. „Vyzývame všetky strany tohto konfliktu na zdržanlivosť a návrat k rokovaciemu stolu,“ povedal kremeľský hovorca Dmitrij Peskov. Dodal, že eskalácia prináša riziko ďalších „negatívnych dôsledkov pre situáciu v regióne a globálnu ekonomiku“.
Na zastavenie útokov vyzvalo aj Turecko. „Vzájomné útoky, ktoré sa začali pred dvoma dňami, vyvolávajú obavy z eskalácie,“ povedal minister zahraničných vecí Hakan Fidan na tlačovej konferencii v Sofii. „Odporúčame stranám, aby zastavili svoje útoky a obnovili rokovania.“
Saudská Arábia odsúdila nočné iránske útoky na Bahrajn, Jordánsko a Kuvajt a rovnako vyzvala na obnovenie rokovaní sprostredkovaných Pakistanom a Katarom. Saudské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo na „deeskaláciu a zdržanlivosť“ a apelovalo na všetky strany, aby „uprednostnili rozvahu a vrátili sa k diplomatickému úsiliu a konštruktívnym rokovaniam podporovaným Islamskou republikou Pakistan a štátom Katar“.
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Prímerie je podľa Teheránu už prakticky bezcenné, USA ho porušujú flagrantným spôsobom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-iránske napätie americko-iránsky konflikt dočasné prímerie eskalácia napätia Vojna na Blízkom východe
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