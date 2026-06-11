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11. júna 2026
Britský minister obrany odstúpil, Starmerovu vládu obvinil z podfinancovania armády
John Healey rezignoval pre spor o výdavky na obranu, čo prehlbuje krízu vo vláde labouristov. Britský ...
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Britský minister obrany John Healey vo štvrtok nečakane odstúpil z funkcie. Ako dôvod uviedol nesúhlas s prístupom premiéra Keira Starmera a ministerstva financií k financovaniu obrany v čase rastúcich bezpečnostných hrozieb.
V rezignačnom liste adresovanom premiérovi napísal, že vláda neposkytla ozbrojeným silám zdroje potrebné na zabezpečenie obranyschopnosti krajiny.
„Neboli ste schopný a ministerstvo financií nebolo ochotné zabezpečiť zdroje, ktoré krajina potrebuje na svoju obranu v období rastúcich hrozieb,“ uviedol Healey.
Nesplnené požiadavky
Jeho odchod prichádza po odložení dlho očakávaného Plánu investícií do obrany, ktorý mal stanoviť financovanie britských ozbrojených síl na nasledujúce desaťročie.
Podľa médií navrhované prostriedky výrazne zaostávali za požiadavkami ministerstva obrany.
Rezignácia predstavuje ďalší vážny úder pre vládu premiéra Starmera, ktorá čelí rastúcej kritike pre vnútorné rozpory a slabnúcu podporu verejnosti.
Vláda pod tlakom
Labouristická vláda sa v posledných mesiacoch dostala pod tlak pre stav verejných financií, spomaľovanie hospodárskeho rastu aj spory o rozsah verejných výdavkov.
Starmer zároveň čelí nespokojnosti vo vlastnej strane. Viacerí labouristickí poslanci kritizujú škrty vo verejných výdavkoch a požadujú vyššie investície do obrany, zdravotníctva či sociálnych programov.
Chýba stratégia
Opozícia medzitým obviňuje vládu z nedostatku jasnej stratégie v oblasti bezpečnosti a obrany.
Healeyho rezignácia tak otvára ďalšiu kapitolu sporov o priority britskej vlády v období rastúcich bezpečnostných a ekonomických výziev.
Zdroj: SITA.sk - Britský minister obrany odstúpil, Starmerovu vládu obvinil z podfinancovania armády © SITA Všetky práva vyhradené.
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