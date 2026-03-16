|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 16.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boleslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Enterprise Investors sa vracia do sektora obnoviteľných zdrojov väčšinovou investíciou do spoločnosti Art Wind
Enterprise Investors Fund IX získal 65 % podiel v spoločnosti Art Wind, poskytovateľovi služieb v oblasti inštalácie a údržby veterných turbín so sídlom v Poľsku, ktorý pôsobí naprieč celou Európou.
Zdieľať
16.3.2026 (SITA.sk) - Enterprise Investors Fund IX získal 65 % podiel v spoločnosti Art Wind, poskytovateľovi služieb v oblasti inštalácie a údržby veterných turbín so sídlom v Poľsku, ktorý pôsobí naprieč celou Európou. Transakcia zahŕňa aj úplné odkúpenie podielov pasívnych akcionárov. Hodnota transakcie nebola zverejnená.
Spoločnosť Art Wind založil v roku 2019 skúsený odborník z oblasti veternej energetiky Bartłomiej Bartsch-Rosiński. Firma sa špecializuje na inštaláciu a servis veterných turbín a realizuje projekty onshore veterných elektrární na viacerých európskych trhoch, pričom väčšina jej tržieb pochádza z Nemecka. Spoločnosť si vybudovala silnú reputáciu vďaka prevádzkovej spoľahlivosti, výbornej bezpečnostnej bilancii a škálovateľnému technickému tímu. Tieto faktory jej umožňujú dlhodobo úspešne realizovať projekty a dosahovať stabilné finančné výsledky. V roku 2025 dosiahla spoločnosť Art Wind tržby približne 27 miliónov eur.
Európske úsilie o posilnenie energetickej bezpečnosti a plnenie cieľov v oblasti dekarbonizácie podporuje investície do domácej výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Onshore veterná energia by mala zostať jedným z kľúčových pilierov tejto transformácie – očakáva sa výrazný rast inštalovaného výkonu až do roku 2030 aj v ďalších rokoch, čo bude naďalej zvyšovať dopyt po kvalitných poskytovateľoch inštalačných a servisných služieb.
Investícia podporí ďalší rast spoločnosti Art Wind a umožní jej rozširovať svoje aktivity v reakcii na pokračujúcu expanziu sektora. Vďaka silnému portfóliu zákaziek a dlhodobým vzťahom s kľúčovými partnermi v odvetví má Art Wind veľmi dobrú pozíciu na ďalšiu expanziu na európske trhy pri zachovaní vysokých prevádzkových aj bezpečnostných štandardov.
"Art Wind pôsobí v špecializovanom segmente hodnotového reťazca obnoviteľnej energetiky, ktorý priamo ťaží z európskej energetickej transformácie," uviedol Sebastian Król, partner v spoločnosti Enterprise Investors zodpovedný za transakciu. "Prevádzkové skúsenosti spoločnosti, jej silná bezpečnostná kultúra a dlhodobé vzťahy s poprednými výrobcami veterných turbín vytvárajú pevný základ pre ďalší rast a tvorbu hodnoty."
"Počas niekoľkých rokov sa nám podarilo vybudovať Art Wind ako spoľahlivého poskytovateľa služieb v oblasti inštalácie a údržby veterných turbín naprieč Európou," povedal Bartłomiej Bartsch-Rosiński, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Art Wind. "Vďaka podpore Enterprise Investors môžeme urýchliť ďalší rozvoj – investovať do ľudí, rozširovať prevádzkové kapacity a vstupovať na nové trhy, pričom zostaneme dôsledne zameraní na bezpečnosť, kvalitu a spoľahlivé dodávky pre našich klientov."
Táto investícia je treťou transakciou Enterprise Investors v sektore obnoviteľných zdrojov energie. Nadväzuje na úspešné exity zo spoločností Polish Energy Partners (dnes Polenergia), realizovaný prostredníctvom IPO na Varšavskej burze (WSE), a zo spoločnosti Wento, ktorú Enterprise Investors predali spoločnosti Equinor.
Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť desať fondov, ktoré investovali 2,4 mld. eur do 163 spoločností a ukončili 142 investícií. www.ei.com.pl
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Enterprise Investors sa vracia do sektora obnoviteľných zdrojov väčšinovou investíciou do spoločnosti Art Wind © SITA Všetky práva vyhradené.
O spoločnosti Enterprise Investors
Informačný servis
