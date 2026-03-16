Colná kontrola odhalila tajný úkryt: Takmer pol milióna dolárov v palubnej doske



Príslušníci finančnej správy z Pobočky colného úradu vo Vyšnom Nemeckom odhalili na východnej hranici pokus o nezákonnú prepravu peňažných prostriedkov v hotovosti vo výške 450 000 dolárov. Našli ich v úkryte v prístrojovej doske osobného automobilu.



Vo štvrtok 12. marca 2026 vstupoval cez hraničný priechod na územie Slovenskej republiky z Ukrajiny muž cudzej štátnej príslušnosti. Pred colnou kontrolou ho príslušníci finančnej správy vyzvali na prihlásenie množstva a druhu prepravovaného tovaru. Muž deklaroval dovoz 10 ks cigariet.

Príslušníci finančnej správy vykonali fyzickú colnú kontrolu batožiny a vozidla. Počas kontroly vozidla inšpekčným skenovacím zariadením bolo označené podozrivé miesto v prístrojovej doske. Po jej demontovaní boli v odkrytej konštrukčnej dutine nájdené malé balíčky zabalené v igelitových vreckách a v nich bankovky nominálnej hodnoty 100 a 50 amerických dolárov v celkovej hodnote 450 000 dolárov.  

Hotovosť bola ukrytá pred colnou kontrolou a pri vstupe na územie SR nebola ohlásená predpísaným spôsobom v zmysle platných právnych predpisov. Z uvedeného dôvodu boli bankovky dočasne zadržané a bol vyrozumený vecne príslušný útvar Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia policajného zboru SR.

Pre oblasť prepravy peňažných prostriedkov v hotovosti, s ktorými cestujúci prestupujú hranice EÚ s treťou krajinou, platí od 3. júna 2021 prísnejšia európska legislatíva. Sprísnili sa kontroly pri prestupe hraníc EÚ. Každá osoba, ktorá vstupuje do EÚ alebo ju opúšťa a má u seba vo svojej batožine alebo v dopravnom prostriedku peňažné prostriedky v hotovosti, obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, alebo komodity používané ako vysokolikvidné uchovávatele hodnoty, akými je investičné zlato či mince s obsahom zlata, v hodnote 10 000 eur a viac, je povinná takýto tovar prihlásiť k colnej kontrole a vyplniť nový, detailnejší  formulár. Ide o súčasť stratégie EÚ na predchádzanie prania špinavých peňazí a boj proti financovaniu terorizmu.

nasledujúci článok >>
Enterprise Investors sa vracia do sektora obnoviteľných zdrojov väčšinovou investíciou do spoločnosti Art Wind
<< predchádzajúci článok
Kaufland zvýšil investície do zamestnancov: Medziročne vyčlenil na personálne náklady o takmer 17 miliónov viac

