|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 16.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boleslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. marca 2026
Raši sa stretne s Okamurom, pôjde o historicky najväčšie spoločné rokovanie vedení parlamentov Slovenska a Česka
Predseda Národnej rady SR Richard Raši sa dnes spolu s podpredsedami parlamentu a predsedami výborov stretne na vrchu Veľká Javorina ...
Zdieľať
16.3.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši sa dnes spolu s podpredsedami parlamentu a predsedami výborov stretne na vrchu Veľká Javorina s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom a jeho delegáciou. Spoločné rokovanie vedení oboch zákonodarných zborov sa uskutoční na symbolickom mieste slovensko-českej vzájomnosti v Bielych Karpatoch.
Miesto stretnutia podľa organizátorov nadväzuje na historickú tradíciu stretávania sa Slovákov a Čechov na Veľkej Javorine, ktorá siaha až do roku 1845. Program sa začne tichým kladením kytíc k Pamätníku česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti na vrchole Veľkej Javoriny. Delegácie následne absolvujú aj pietny akt kladenia vencov k Pamätníku Slovenského národného povstania na vrchu Roh za účasti Čestnej stráže Ozbrojených síl SR.
Hlavným bodom programu bude bilaterálne rokovanie delegácií v priestoroch penziónu Roh. Rašiho budú sprevádzať podpredsedovia parlamentu Peter Žiga, Tibor Gašpar a Martin Dubéci. Súčasťou delegácie budú aj predsedovia parlamentných výborov Róbert Puci, Peter Kalivoda a Marián Kéry, zástupca poslaneckej skupiny priateľstva s Českou republikou Michal Bartek, ako aj zástupcovia Kancelárie NR SR a mládežníckeho parlamentu.
Českú delegáciu povedie predseda Poslaneckej snemovne Tomio Okamura spolu s podpredsedami snemovne Patrikom Nacherom, Jiřím Bartákom a Janom Skopečkom. Delegáciu doplnia aj predstavitelia výborov Radim Fiala, Taťána Malá, Radek Vondráček a Lucie Šafránková, ako aj zástupcovia parlamentnej skupiny priateľstva a mládežníckych organizácií.
Predseda NR SR Richard Raši zdôraznil, že ide o historicky najväčšie spoločné rokovanie vedení parlamentov oboch krajín.
„Stretnutie vedení oboch našich parlamentov v takomto širokom a reprezentatívnom rozsahu sa doposiaľ ešte nikdy neuskutočnilo. Je to jasný dôkaz toho, že Slovensko a Česko zostávajú najbližšími partnermi a priateľmi aj po viac ako troch desaťročiach samostatnosti,“ uviedol.
Delegácie budú rokovať o viacerých témach vzájomnej spolupráce. Diskusia sa má zamerať najmä na posilnenie medziparlamentnej spolupráce pri tvorbe legislatívy a koordináciu postojov v európskych otázkach. Témou bude aj zriadenie Ceny slovensko-českej vzájomnosti, podpora Nadácie česko-slovenskej spolupráce pre mladých ľudí či rozšírenie výmenných stáží pre mladých.
Rokovať sa bude aj o ratifikácii zmluvy o cezhraničnej záchrannej zdravotnej službe, ktorá by mala umožniť, aby o vyslaní pomoci v pohraničných oblastiach rozhodovala najmä blízkosť k pacientovi a nie štátna hranica.
Podľa Rašiho je cieľom stretnutia prehlbovať spoluprácu medzi Slovenskom a Českom na parlamentnej úrovni.
„Chceme, aby naša vzájomná slovensko-česká spolupráca bola postavená na pevných základoch, ktoré sú prirodzené a nadpolitické. Rozhodli sme sa preto prehlbovať väzby práve na úrovni parlamentov, ktoré sú kľúčovými nositeľmi politickej vzájomnosti a slúžia ľuďom, nie krátkodobým vnútro-politickým cieľom,“ dodal.
Kultúrny rozmer vzájomných vzťahov má podľa organizátorov podčiarknuť aj príprava spoločnej výstavy o architektovi Dušanovi Jurkovičovi na Bratislavskom hrade. Dnešné rokovanie zároveň pripraví pôdu aj pre plánované spoločné zasadnutie vlád Slovenska a Česka, ktoré sa uskutoční 31. marca.
Zdroj: SITA.sk - Raši sa stretne s Okamurom, pôjde o historicky najväčšie spoločné rokovanie vedení parlamentov Slovenska a Česka © SITA Všetky práva vyhradené.
Členovia delegácií
Najväčšie spoločné rokovanie
Rokovania o spoločných témach
Parlamentná úroveň spolupráce
