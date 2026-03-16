 Pondelok 16.3.2026
 Meniny má Boleslav
 Z domova

16. marca 2026

Raši sa stretne s Okamurom, pôjde o historicky najväčšie spoločné rokovanie vedení parlamentov Slovenska a Česka


Tagy: česko-slovenské vzťahy Český parlament Cezhraničná spolupráca Medzinárodné vzťahy

Predseda Národnej rady SR Richard Raši sa dnes spolu s podpredsedami parlamentu a predsedami výborov stretne na vrchu Veľká Javorina ...



67f05852921d9516415605 676x451 16.3.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši sa dnes spolu s podpredsedami parlamentu a predsedami výborov stretne na vrchu Veľká Javorina s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom a jeho delegáciou. Spoločné rokovanie vedení oboch zákonodarných zborov sa uskutoční na symbolickom mieste slovensko-českej vzájomnosti v Bielych Karpatoch.


Miesto stretnutia podľa organizátorov nadväzuje na historickú tradíciu stretávania sa Slovákov a Čechov na Veľkej Javorine, ktorá siaha až do roku 1845. Program sa začne tichým kladením kytíc k Pamätníku česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti na vrchole Veľkej Javoriny. Delegácie následne absolvujú aj pietny akt kladenia vencov k Pamätníku Slovenského národného povstania na vrchu Roh za účasti Čestnej stráže Ozbrojených síl SR.

Členovia delegácií


Hlavným bodom programu bude bilaterálne rokovanie delegácií v priestoroch penziónu Roh. Rašiho budú sprevádzať podpredsedovia parlamentu Peter Žiga, Tibor Gašpar a Martin Dubéci. Súčasťou delegácie budú aj predsedovia parlamentných výborov Róbert Puci, Peter Kalivoda a Marián Kéry, zástupca poslaneckej skupiny priateľstva s Českou republikou Michal Bartek, ako aj zástupcovia Kancelárie NR SR a mládežníckeho parlamentu.

Českú delegáciu povedie predseda Poslaneckej snemovne Tomio Okamura spolu s podpredsedami snemovne Patrikom Nacherom, Jiřím Bartákom a Janom Skopečkom. Delegáciu doplnia aj predstavitelia výborov Radim Fiala, Taťána Malá, Radek Vondráček a Lucie Šafránková, ako aj zástupcovia parlamentnej skupiny priateľstva a mládežníckych organizácií.

Najväčšie spoločné rokovanie


Predseda NR SR Richard Raši zdôraznil, že ide o historicky najväčšie spoločné rokovanie vedení parlamentov oboch krajín.

Stretnutie vedení oboch našich parlamentov v takomto širokom a reprezentatívnom rozsahu sa doposiaľ ešte nikdy neuskutočnilo. Je to jasný dôkaz toho, že Slovensko a Česko zostávajú najbližšími partnermi a priateľmi aj po viac ako troch desaťročiach samostatnosti,“ uviedol.

Rokovania o spoločných témach


Delegácie budú rokovať o viacerých témach vzájomnej spolupráce. Diskusia sa má zamerať najmä na posilnenie medziparlamentnej spolupráce pri tvorbe legislatívy a koordináciu postojov v európskych otázkach. Témou bude aj zriadenie Ceny slovensko-českej vzájomnosti, podpora Nadácie česko-slovenskej spolupráce pre mladých ľudí či rozšírenie výmenných stáží pre mladých.

Rokovať sa bude aj o ratifikácii zmluvy o cezhraničnej záchrannej zdravotnej službe, ktorá by mala umožniť, aby o vyslaní pomoci v pohraničných oblastiach rozhodovala najmä blízkosť k pacientovi a nie štátna hranica.

Parlamentná úroveň spolupráce


Podľa Rašiho je cieľom stretnutia prehlbovať spoluprácu medzi Slovenskom a Českom na parlamentnej úrovni.

Chceme, aby naša vzájomná slovensko-česká spolupráca bola postavená na pevných základoch, ktoré sú prirodzené a nadpolitické. Rozhodli sme sa preto prehlbovať väzby práve na úrovni parlamentov, ktoré sú kľúčovými nositeľmi politickej vzájomnosti a slúžia ľuďom, nie krátkodobým vnútro-politickým cieľom,“ dodal.

Kultúrny rozmer vzájomných vzťahov má podľa organizátorov podčiarknuť aj príprava spoločnej výstavy o architektovi Dušanovi Jurkovičovi na Bratislavskom hrade. Dnešné rokovanie zároveň pripraví pôdu aj pre plánované spoločné zasadnutie vlád Slovenska a Česka, ktoré sa uskutoční 31. marca.


Zdroj: SITA.sk - Raši sa stretne s Okamurom, pôjde o historicky najväčšie spoločné rokovanie vedení parlamentov Slovenska a Česka © SITA Všetky práva vyhradené.

