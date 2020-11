Enterprise Investors zvyšuje svoj podiel v spoločnosti Anwim

O spoločnosti Enterprise Investors

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.11.2020 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Anwim bola založená dvojicou podnikateľov v roku 1992 a spočiatku sa zameriavala výlučne na veľkoobchod s pohonnými hmotami. V roku 2009 spoločnosť začala prevádzkovať maloobchodný predaj pod značkou MOYA a vytvorila tak nezávislú celoštátnu sieť čerpacích staníc. Anwim má čerpacie stanice na hlavných dopravných ťahoch, okresných cestách a taktiež aj v obciach a mestách na celom území Poľska. Okrem pohonných hmôt sieť ponúka široký výber občerstvenia a kávy v dobre vybavených mini predajniach a kaviarňach Caffe MOYA, autoumyvárne a špecifické služby pre biznis klientov. MOYA je lídrom poľského trhu z hľadiska dynamiky rastu.Enterprise Investors vstúpil do spoločnosti Anwim v roku 2018, keď mala 180 čerpacích staníc. V priebehu prvých deviatich mesiacov tohto roku sa spoločnosti podarilo rozšíriť sieť o 29 staníc a do konca roka 2020 by mal celkový počet dosiahnuť 310 staníc. Anwim dosiahol minulý rok tržby vo výške 900 miliónov eur."Veľmi sa tešíme, že pán Witold Butkiewicz, zakladateľ spoločnosti Anwim, zostáva významným akcionárom a predsedom dozornej rady. Posledné dva roky sú nezvratným dôkazom toho, čo všetko je možné dokázať harmonickou spoluprácou medzi podnikateľom a private equity fondom," uviedol Sebastian Król, partner Enterprise Investors, zodpovedný za túto investíciu.Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 2 mld. eur do 144 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 134 investícií v objeme 4,1 mld. eur. www.ei.com.pl/sk Informačný servis