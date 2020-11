Prehľadali kanceláriu obvineného prokurátora Kováčika, podľa Baránika našli až 111 zatajených spisov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.11.2020 (Webnoviny.sk) - Pri prehliadke kancelárie obvineného špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika sa našli spisy k trestným veciam, ktoré siahajú do rokov 2004 alebo 2005.Ako v piatok na tlačovej konferencii uviedol podpredseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Alojz Baránik SaS ), výbor o tom informoval zástupca špeciálneho prokurátora pri oboznamovaní výboru so Správou špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za rok 2019.„Už neplatí to, čo bolo predtým, že 61:0 alebo 63:1. Teraz sme sa dozvedeli, že tých zatajených spisov je 111,” povedal Baránik. Dodal, že tieto veci si prokurátori ÚŠP museli medzi sebou rozdeliť a skúmajú, o aké prípady ide.Dušan Kováčik je pre obvinenia z viacerých trestných činov momentálne väzobne stíhaný. Podľa medializovaných informácií spolupracoval so zločineckou skupinou takáčovcov ako aj so skupinou okolo Norberta Bödöra a obvinených policajných funkcionárov.Krátko po zadržaní mu prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková pozastavila výkon funkcie prokurátora. Neskôr samotný obvinený zaslal do parlamentu oznámenie, že sa vzdáva funkcie špeciálneho prokurátora. ÚŠP tak až do zvolenia nového špeciálneho prokurátora vedie zástupca špeciálneho prokurátora Alexander Bíro.