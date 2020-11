Sulík toto robil aj Radičovej, koalícia má podľa Matoviča držať spolu a nie si robiť „trápnučké naschvály“

Euroval s bonusom

Verejný prísľub

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.11.2020 (Webnoviny.sk) - Koalícia, ktorá má za úlohu „čistiť špinu od podlahy“ a navyše robiť mimoriadne ťažké rozhodnutia v čase pandémie, musí ťahať dôsledne spolu a nie si robiť „trápnučké naschvály.“ Vo svojom profile na sociálnej sieti to napísal premiér Igor Matovič OĽaNO ).Dodal, že tri koaličné strany to nerobia, ale strana Sloboda a Solidarita (SaS) opakovane. Premiér pred piatkovým zasadnutím Pandemickej komisie SR uviedol, že nezvažuje odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Ako dodal, chce mať aj naďalej v koalícii štyri strany.„Viem, že toto isté robil Rišo (predseda SaS Richard Sulík, pozn. SITA) Radičovej (Ivete Radičovej, expremiérke, pozn. SITA) a všetci vieme, ako to dopadlo a do bodky sa naplnil môj odkaz z tabuľky v parlamente ‚Euroval bude a k tomu Fico ako bonus‘. Všetci dúfame, že teraz nemá rovnaký plán,“ doplnil predseda vlády.Sulíka kritizuje, že spochybnením nápadu s komunitným testovaním tento plán „pochoval“. „Bohužiaľ, Richard Sulík, vyhlásil plán na komunitné testovanie za hlúposť a tým celý tento projekt – s cieľom otvoriť všetky dotknuté prevádzky od 30. novembra – definitívne pochoval,“ píše premiér.„Najtrápnejšie na tom však je, že na Ústredný krízový štáb pošle miesto seba piatich svojich ľudí, tí všetko odhlasujú, ale následne ich spod slnečníka zaprie a všetko je naopak. Rovnako je dosť trápne, že s plánom komunitného testovania žiakov a ich rodičov v školách prišiel jeho minister školstva na koaličnú radu, ale teraz je to zrazu hlúposť," dodal Matovič.Podľa neho aj naďalej platí jeho verejný prísľub Sulíkovi, že ak príde do nedele 15. novembra s plánom, ktorý zníži do 30. novembra sedemdňový kĺzavý medián na Slovensku pod 500, prenechá mu vedenie boja s koronavírusom Premiér podotkol, že od pondelka 16. novembra by sa mohli otvoriť divadlá, kiná a kostoly maximálne do 50 percent kapacity ich priestorov. Dodal, že takýto návrh predložil na štvrtkovom (12. novembra) zasadnutí konzília, ktoré s ním súhlasilo.Súčasťou návrhu je aj otvorenie posilňovní a plavární pre športové kluby maximálne do šiestich ľudí. „Taktiež sa uvažuje nad umožnením nižších profesionálnych líg,“ dodal premiér s tým, že verí, že návrhy konzília dostanú v piatok na zasadnutí pandemickej komisie podporu.