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20. júla 2026
Enviropolícia hľadá páchateľa, ktorý pri venčení postrelil psa. O pomoc žiada verejnosť – FOTO
Vyšetrovateľ environmentálnej kriminality začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu, spáchaného v štádiu pokusu.
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20.7.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ environmentálnej kriminality začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu, spáchaného v štádiu pokusu.
Enviropolícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po páchateľovi, ktorý v Bratislave - Rači postrelil malého psa pri venčení. Ako informuje hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, vyšetrovateľ environmentálnej kriminality začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu, spáchaného v štádiu pokusu.
V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na tri roky. Podľa polície neznámy páchateľ v nedeľu 19. júla vo večerných hodinách postrelil psa plemena Yorkshire – Biewer počas venčenia na trávnatej ploche medzi bytovými domami na ulici Tbiliská 5 a Tbiliská 29.
„Pes utrpel strelné poranenie v oblasti krku, pričom mu vznikla krvácajúca rana s poranením mäkkých tkanív hrudníka a krku," uviedla hovorkyňa.
Psa bezodkladne previezli na veterinárnu kliniku, kde mu bola poskytnutá neodkladná veterinárna starostlivosť s operačným zákrokom. Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri objasnení uvedeného prípadu.
„Ak ste boli svedkom uvedenej udalosti alebo disponujete akýmikoľvek informáciami, ktoré by mohli prispieť k stotožneniu páchateľa, oznámte ich na čísle 158 alebo prostredníctvom e-mailu enviropolicia.ba@minv.sk," vyzýva polícia.
Zároveň upozorňuje, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.
Zdroj: SITA.sk - Enviropolícia hľadá páchateľa, ktorý pri venčení postrelil psa. O pomoc žiada verejnosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Enviropolícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po páchateľovi, ktorý v Bratislave - Rači postrelil malého psa pri venčení. Ako informuje hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, vyšetrovateľ environmentálnej kriminality začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu, spáchaného v štádiu pokusu.
Strelné poranenie v oblasti krku
V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na tri roky. Podľa polície neznámy páchateľ v nedeľu 19. júla vo večerných hodinách postrelil psa plemena Yorkshire – Biewer počas venčenia na trávnatej ploche medzi bytovými domami na ulici Tbiliská 5 a Tbiliská 29.
„Pes utrpel strelné poranenie v oblasti krku, pričom mu vznikla krvácajúca rana s poranením mäkkých tkanív hrudníka a krku," uviedla hovorkyňa.
Pomoc pri objasnení prípadu
Psa bezodkladne previezli na veterinárnu kliniku, kde mu bola poskytnutá neodkladná veterinárna starostlivosť s operačným zákrokom. Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri objasnení uvedeného prípadu.
„Ak ste boli svedkom uvedenej udalosti alebo disponujete akýmikoľvek informáciami, ktoré by mohli prispieť k stotožneniu páchateľa, oznámte ich na čísle 158 alebo prostredníctvom e-mailu enviropolicia.ba@minv.sk," vyzýva polícia.
Zároveň upozorňuje, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.
Zdroj: SITA.sk - Enviropolícia hľadá páchateľa, ktorý pri venčení postrelil psa. O pomoc žiada verejnosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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