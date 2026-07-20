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20. júla 2026
Šimkovičovej rezort narába neefektívne s verejnými financiami, exministerka Milanová kritizuje podozrivú verejnú súťaž
Tagy: bývalá ministerka kultúry Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konsolidácia Konsolidácia verejných financií Tender Verejné financie
Správa rezortných zariadení pod vedením MK SR vyhlásila súťaž návrhov na výtvarno-priestorové riešenie expozície Starý národ - Mladý štát na Bratislavskom hrade. Opozičné
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20.7.2026 (SITA.sk) - Správa rezortných zariadení pod vedením MK SR vyhlásila súťaž návrhov na výtvarno-priestorové riešenie expozície Starý národ – Mladý štát na Bratislavskom hrade.
Opozičné Hnutie Slovensko a exministerka kultúry Natália Milanová (Hnutie Slovensko) kritizovali Ministerstvo kultúry (MK) SR za podozrivú verejnú súťaž za 1,3 milióna eur. Informoval o tom v pondelok hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.
Uviedol, že správa rezortných zariadení pod vedením MK SR vyhlásila súťaž návrhov na výtvarno-priestorové riešenie expozície Starý národ – Mladý štát na Bratislavskom hrade. Hnutie upozornilo na tender, ktorý vyvolal vážne podozrenia z netransparentnosti a neefektívneho narábania s verejnými financiami.
Milanová zhodnotila, že suma je na slovenské pomery v oblasti kultúrnych expozícií nezvyčajná, naviac v čase konsolidácie. Otázky vyvoláva aj zloženie päťčlennej poroty, ktorá má o víťazovi rozhodnúť, doplnil Bystriansky.
„Nevieme, kto a na základe čoho jednotlivých členov menoval,“ odôvodnil.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičovej rezort narába neefektívne s verejnými financiami, exministerka Milanová kritizuje podozrivú verejnú súťaž © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné Hnutie Slovensko a exministerka kultúry Natália Milanová (Hnutie Slovensko) kritizovali Ministerstvo kultúry (MK) SR za podozrivú verejnú súťaž za 1,3 milióna eur. Informoval o tom v pondelok hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.
Uviedol, že správa rezortných zariadení pod vedením MK SR vyhlásila súťaž návrhov na výtvarno-priestorové riešenie expozície Starý národ – Mladý štát na Bratislavskom hrade. Hnutie upozornilo na tender, ktorý vyvolal vážne podozrenia z netransparentnosti a neefektívneho narábania s verejnými financiami.
Milanová zhodnotila, že suma je na slovenské pomery v oblasti kultúrnych expozícií nezvyčajná, naviac v čase konsolidácie. Otázky vyvoláva aj zloženie päťčlennej poroty, ktorá má o víťazovi rozhodnúť, doplnil Bystriansky.
„Nevieme, kto a na základe čoho jednotlivých členov menoval,“ odôvodnil.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičovej rezort narába neefektívne s verejnými financiami, exministerka Milanová kritizuje podozrivú verejnú súťaž © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bývalá ministerka kultúry Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konsolidácia Konsolidácia verejných financií Tender Verejné financie
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