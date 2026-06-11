Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobroslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. júna 2026

Ministerstvo vnútra spúšťa tender na revitalizáciu a dostavbu športového centra polície


Tagy: Revitalizácia Športové centrum polície Tender Verejné obstarávanie

Cieľom je vytvoriť multifunkčný športový areál, ktorý bude spĺňať súčasné nároky na športovú prípravu, organizáciu súťaží aj rozvoj talentov.



Zdieľať
69a19edf7d333156138031 676x450 11.6.2026 (SITA.sk) - Cieľom je vytvoriť multifunkčný športový areál, ktorý bude spĺňať súčasné nároky na športovú prípravu, organizáciu súťaží aj rozvoj talentov.


Ministerstvo vnútra vyhlasuje verejné obstarávanie na revitalizáciu a dostavbu areálu Športového centra polície v Bratislave-Dúbravke.

„Namiesto odkladania problémov prinášame konkrétne riešenia. Športové centrum polície v Dúbravke bolo dlhé roky symbolom premárneného potenciálu. Dnes posúvame projekt do fázy verejného obstarávania a robíme ďalší krok k tomu, aby na jeho mieste vznikol moderný areál, ktorý bude slúžiť celému Slovensku,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Na projekt majú 15 miliónov eur


V komplexe vznikne športové a tréningové zázemie pre športových reprezentantov Slovenskej republiky, príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, mládežnícke športové kluby aj širokú verejnosť. Cieľom je vytvoriť multifunkčný športový areál, ktorý bude spĺňať súčasné nároky na športovú prípravu, organizáciu súťaží aj rozvoj talentov.

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác zahŕňajúcich rekonštrukciu futbalovej tribúny, výstavbu atletickej dráhy s atletickým tunelom, výstavbu moderného športového centra so zázemím vrátane posilňovne, regeneračných priestorov a šatní, ako aj realizáciu súvisiacej technickej a dopravnej infraštruktúry. Dielo bude realizované v etapách. Ministerstvo má zabezpečené finančné zdroje vo výške 15 miliónov eur.

Etapizácia projektu je nastavená tak, aby umožnila postupnú realizáciu pri zachovaní funkčnosti a komplexnosti celého areálu, pričom zohľadňuje rozpočtové možnosti rezortu a princípy efektívneho využitia financií. Projekt ministerstvo vnútra počas prípravy konzultovalo aj s odborníkmi z Útvaru hodnoty za peniaze. Zapracované boli odporúčania smerujúce k optimalizácii nákladov, nastaveniu financovania a harmonogramu projektu s cieľom dosiahnuť čo najvýhodnejší výsledok pre štát.

Rokovacie konanie so zverejnením


Zákazka je zadávaná formou rokovacieho konania so zverejnením. Účelom rokovaní s vybranými záujemcami bude prerokovanie rozsahu stavebných prác jednotlivých etáp, spôsobu realizácie a zmluvných podmienok tak, aby boli zabezpečené požadované kvalitatívne parametre diela pri zachovaní hospodárnosti projektu.

Ministerstvo vnútra avizuje, že oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bude v krátkom čase zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania a v Úradnom vestníku Európskej únie. Kompletné súťažné podklady budú dostupné prostredníctvom elektronického systému Tenderia.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra spúšťa tender na revitalizáciu a dostavbu športového centra polície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Revitalizácia Športové centrum polície Tender Verejné obstarávanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mestu Prešov sa nepodarilo predať podiel vo futbalovom Tatrane, záväzky klubu presahujú milión eur
<< predchádzajúci článok
Enviropolícia navrhla obžalovať muža, ktorý v Čečehove zastrelil border kóliu Baka

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 