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11. júna 2026
Ministerstvo vnútra spúšťa tender na revitalizáciu a dostavbu športového centra polície
Cieľom je vytvoriť multifunkčný športový areál, ktorý bude spĺňať súčasné nároky na športovú prípravu, organizáciu súťaží aj rozvoj talentov.
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11.6.2026 (SITA.sk) - Cieľom je vytvoriť multifunkčný športový areál, ktorý bude spĺňať súčasné nároky na športovú prípravu, organizáciu súťaží aj rozvoj talentov.
Ministerstvo vnútra vyhlasuje verejné obstarávanie na revitalizáciu a dostavbu areálu Športového centra polície v Bratislave-Dúbravke.
„Namiesto odkladania problémov prinášame konkrétne riešenia. Športové centrum polície v Dúbravke bolo dlhé roky symbolom premárneného potenciálu. Dnes posúvame projekt do fázy verejného obstarávania a robíme ďalší krok k tomu, aby na jeho mieste vznikol moderný areál, ktorý bude slúžiť celému Slovensku,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
V komplexe vznikne športové a tréningové zázemie pre športových reprezentantov Slovenskej republiky, príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, mládežnícke športové kluby aj širokú verejnosť. Cieľom je vytvoriť multifunkčný športový areál, ktorý bude spĺňať súčasné nároky na športovú prípravu, organizáciu súťaží aj rozvoj talentov.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác zahŕňajúcich rekonštrukciu futbalovej tribúny, výstavbu atletickej dráhy s atletickým tunelom, výstavbu moderného športového centra so zázemím vrátane posilňovne, regeneračných priestorov a šatní, ako aj realizáciu súvisiacej technickej a dopravnej infraštruktúry. Dielo bude realizované v etapách. Ministerstvo má zabezpečené finančné zdroje vo výške 15 miliónov eur.
Etapizácia projektu je nastavená tak, aby umožnila postupnú realizáciu pri zachovaní funkčnosti a komplexnosti celého areálu, pričom zohľadňuje rozpočtové možnosti rezortu a princípy efektívneho využitia financií. Projekt ministerstvo vnútra počas prípravy konzultovalo aj s odborníkmi z Útvaru hodnoty za peniaze. Zapracované boli odporúčania smerujúce k optimalizácii nákladov, nastaveniu financovania a harmonogramu projektu s cieľom dosiahnuť čo najvýhodnejší výsledok pre štát.
Zákazka je zadávaná formou rokovacieho konania so zverejnením. Účelom rokovaní s vybranými záujemcami bude prerokovanie rozsahu stavebných prác jednotlivých etáp, spôsobu realizácie a zmluvných podmienok tak, aby boli zabezpečené požadované kvalitatívne parametre diela pri zachovaní hospodárnosti projektu.
Ministerstvo vnútra avizuje, že oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bude v krátkom čase zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania a v Úradnom vestníku Európskej únie. Kompletné súťažné podklady budú dostupné prostredníctvom elektronického systému Tenderia.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra spúšťa tender na revitalizáciu a dostavbu športového centra polície © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra vyhlasuje verejné obstarávanie na revitalizáciu a dostavbu areálu Športového centra polície v Bratislave-Dúbravke.
„Namiesto odkladania problémov prinášame konkrétne riešenia. Športové centrum polície v Dúbravke bolo dlhé roky symbolom premárneného potenciálu. Dnes posúvame projekt do fázy verejného obstarávania a robíme ďalší krok k tomu, aby na jeho mieste vznikol moderný areál, ktorý bude slúžiť celému Slovensku,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Na projekt majú 15 miliónov eur
V komplexe vznikne športové a tréningové zázemie pre športových reprezentantov Slovenskej republiky, príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, mládežnícke športové kluby aj širokú verejnosť. Cieľom je vytvoriť multifunkčný športový areál, ktorý bude spĺňať súčasné nároky na športovú prípravu, organizáciu súťaží aj rozvoj talentov.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác zahŕňajúcich rekonštrukciu futbalovej tribúny, výstavbu atletickej dráhy s atletickým tunelom, výstavbu moderného športového centra so zázemím vrátane posilňovne, regeneračných priestorov a šatní, ako aj realizáciu súvisiacej technickej a dopravnej infraštruktúry. Dielo bude realizované v etapách. Ministerstvo má zabezpečené finančné zdroje vo výške 15 miliónov eur.
Etapizácia projektu je nastavená tak, aby umožnila postupnú realizáciu pri zachovaní funkčnosti a komplexnosti celého areálu, pričom zohľadňuje rozpočtové možnosti rezortu a princípy efektívneho využitia financií. Projekt ministerstvo vnútra počas prípravy konzultovalo aj s odborníkmi z Útvaru hodnoty za peniaze. Zapracované boli odporúčania smerujúce k optimalizácii nákladov, nastaveniu financovania a harmonogramu projektu s cieľom dosiahnuť čo najvýhodnejší výsledok pre štát.
Rokovacie konanie so zverejnením
Zákazka je zadávaná formou rokovacieho konania so zverejnením. Účelom rokovaní s vybranými záujemcami bude prerokovanie rozsahu stavebných prác jednotlivých etáp, spôsobu realizácie a zmluvných podmienok tak, aby boli zabezpečené požadované kvalitatívne parametre diela pri zachovaní hospodárnosti projektu.
Ministerstvo vnútra avizuje, že oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bude v krátkom čase zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania a v Úradnom vestníku Európskej únie. Kompletné súťažné podklady budú dostupné prostredníctvom elektronického systému Tenderia.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra spúšťa tender na revitalizáciu a dostavbu športového centra polície © SITA Všetky práva vyhradené.
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