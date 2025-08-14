|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Mojmír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. augusta 2025
Enviropolícia odhalila nelegálny chov desiatok psov v okrese Prievidza, v dome našli aj tri mŕtve šteňatá – FOTO
Spolu 36 živých psov a tri mŕtve šteňatá vo veku menej ako jeden týždeň našli policajti v rodinnom dome a na priľahlých pozemkoch v okrese Prievidza. Odhalenie nelegálneho chovu Policajnú ...
Zdieľať
14.8.2025 (SITA.sk) - Spolu 36 živých psov a tri mŕtve šteňatá vo veku menej ako jeden týždeň našli policajti v rodinnom dome a na priľahlých pozemkoch v okrese Prievidza.
Policajnú akciu s krycím názvom Kríženec zrealizovali enviropolicajti Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (PZ) v utorok 12. augusta. Zameraná bola na odhalenie nelegálneho chovu psov a trestnú činnosť súvisiacu s týraním zvierat.
Ako informoval hovorca Prezídia PZ Roman Hájek, išlo prevažne o krížencov malých plemien (čivava, špic, jazvečík), ktorí žili v nevhodných podmienkach – bez vakcinácie, bez čipovania, často so zdravotnými problémami, parazitmi a viditeľnými zraneniami.
Psy mali k dispozícii len provizórne prístrešky s ostrými hranami, znečistenú vodu a potravu v značnom štádiu rozkladu. Na pozemku nebolo zabezpečenie proti úniku zvierat na verejnú komunikáciu.
Všetky psy boli za účasti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza zhabané, začipované a umiestnené do karantény v spolupracujúcich útulkoch a občianskych združeniach po celom Slovensku. V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie. Polícia hovorí, že vzhľadom na prebiehajúce úkony v tomto štádiu nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Enviropolícia odhalila nelegálny chov desiatok psov v okrese Prievidza, v dome našli aj tri mŕtve šteňatá – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Odhalenie nelegálneho chovu
Ako informoval hovorca Prezídia PZ Roman Hájek, išlo prevažne o krížencov malých plemien (čivava, špic, jazvečík), ktorí žili v nevhodných podmienkach – bez vakcinácie, bez čipovania, často so zdravotnými problémami, parazitmi a viditeľnými zraneniami.
Umiestnenie psov do karantény
Psy mali k dispozícii len provizórne prístrešky s ostrými hranami, znečistenú vodu a potravu v značnom štádiu rozkladu. Na pozemku nebolo zabezpečenie proti úniku zvierat na verejnú komunikáciu.
Všetky psy boli za účasti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza zhabané, začipované a umiestnené do karantény v spolupracujúcich útulkoch a občianskych združeniach po celom Slovensku. V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie. Polícia hovorí, že vzhľadom na prebiehajúce úkony v tomto štádiu nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Enviropolícia odhalila nelegálny chov desiatok psov v okrese Prievidza, v dome našli aj tri mŕtve šteňatá – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Zomrela herečka zo seriálov, ktoré sledoval každý
Zomrela herečka zo seriálov, ktoré sledoval každý