 Príroda-Zvieratá

14. augusta 2025

Enviropolícia odhalila nelegálny chov desiatok psov v okrese Prievidza, v dome našli aj tri mŕtve šteňatá – FOTO


Spolu 36 živých psov a tri mŕtve šteňatá vo veku menej ako jeden týždeň našli policajti v rodinnom dome a na priľahlých pozemkoch v okrese Prievidza. Odhalenie nelegálneho chovu Policajnú ...



689da2d6d50ed913335809 676x517 14.8.2025 (SITA.sk) - Spolu 36 živých psov a tri mŕtve šteňatá vo veku menej ako jeden týždeň našli policajti v rodinnom dome a na priľahlých pozemkoch v okrese Prievidza.

Odhalenie nelegálneho chovu



Policajnú akciu s krycím názvom Kríženec zrealizovali enviropolicajti Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (PZ) v utorok 12. augusta. Zameraná bola na odhalenie nelegálneho chovu psov a trestnú činnosť súvisiacu s týraním zvierat.

Ako informoval hovorca Prezídia PZ Roman Hájek, išlo prevažne o krížencov malých plemien (čivava, špic, jazvečík), ktorí žili v nevhodných podmienkach – bez vakcinácie, bez čipovania, často so zdravotnými problémami, parazitmi a viditeľnými zraneniami.

 

Umiestnenie psov do karantény


Psy mali k dispozícii len provizórne prístrešky s ostrými hranami, znečistenú vodu a potravu v značnom štádiu rozkladu. Na pozemku nebolo zabezpečenie proti úniku zvierat na verejnú komunikáciu.

Všetky psy boli za účasti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza zhabané, začipované a umiestnené do karantény v spolupracujúcich útulkoch a občianskych združeniach po celom Slovensku. V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie. Polícia hovorí, že vzhľadom na prebiehajúce úkony v tomto štádiu nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
 
Zdroj: SITA.sk - Enviropolícia odhalila nelegálny chov desiatok psov v okrese Prievidza, v dome našli aj tri mŕtve šteňatá – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

